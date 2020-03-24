Доказана одна из эволюционных теорий Чарльза Дарвина

С того самого момента, как в 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал “Происхождение видов путем естественного отбора”, прошел 161 год. И хотя его основополагающая работа заложила фундамент эволюционной биологии, один из главных тезисов Дарвина так и не был доказан. Это, разум еется, использовалось противниками теории эволюции как аргумент в пользу того, что Дарвин не прав. Однако сегодня, спустя почти 140 лет после смерти ученого, Лаура Ван Гольштейн, аспирантка из Кембриджского университета, нашла убедительные доказательства важнейшего тезиса Дарвина, согласно которому вид, принадлежащий к более крупному роду, должен включать в себя больше подвидов. С результатами исследования можно ознакомиться на страницах научного журнала Proceedings of Royal Sciences.

Род, вид и подвид – в чем разница?

Чтобы по мере чтения статьи не запутаться кто есть кто, следует освежить в памяти значения таких терминов, как род, вид и подвид:

– это группа животных со сходными признаками, которая может включать в себя несколько видов. Например, большинство медведей относятся к роду Ursus;– это группа похожих животных, которые могут скрещиваться и обмениваться генами друг с другом. Бурый медведь – это вид рода Ursus;– это группа внутри вида, которая фенотипически выглядит отличной от остальных видов и размножается не пересекаясь с ними. Медведь гризли – это подвид бурого медведя.

Как пишет CNN, Ван Гольштейн считает, что полученные результаты имеют большое значение для эволюционной биологии. Дарвин предсказал, что виды более крупного рода должны также включать в себя большее количество подвидов. Однако причины, по которым так происходит, ученый не уточнил. Последователи Дарвина ученые-эволюционисты предположили, что подвид представляет собой ранний этап формирования вида. Но доказать это трудно. В конце концов, эволюционные процессы требуют много времени, а изменения происходят постепенно. Однако у Ван Гольштейн было то, чего не было у всех остальных: программного обеспечения для моделирования данных.

Аспирантка хотела показать, что число подвидов в виде коррелирует с числом видов в роде. Доказав это, можно получить еще больше доказательств и предположить, что подвиды являются «сырьем» для появлениях новых видов. Так, согласно полученным в ходе исследования результатам, 550-миллионный червь – о находке которого мы рассказывали в нашем специальном материале – действительно был одним из первых животных, которые двигались и принимали решения.

Как доказали гипотезу Дарвина?

Чтобы показать, что род с большим количеством видов также имеет больше подвидов, Ван Гольштейн разработала модель, использующую информацию о различных видах. Затем она создала модели для выявления связи между видовым богатством (числом видов в роде) и подвидовым богатством, которое сильнее у млекопитающих, не живущих на суше, а именно у летучих мышей и китов. Еще одна модель вскоре обнаружила, что число подвидов в роде можно предсказать размером ареала – у наземных млекопитающих больший ареал обитания связан с большим числом подвидов в роде.

Таким образом, Ван Гольштейн не только доказала одну из гипотез Дарвина, но и расширила его выводы: чем больше видов в роде, тем больше в нем подвидов, а отношения между видами и подвидами зависят от того, живут ли эти виды на суше. У живущих на суше видообразование зависит от окружающей среды. Но у видов, обитающих в воздухе или океане, видообразование в большей степени зависит от динамики популяции. Это значит, что в популяциях происходят постоянные изменения из-за необходимости приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды.

В будущем Ван Гольштейн планирует использовать то же самое моделирование, чтобы определить скорость формирования видов как находящихся под угрозой исчезновения, так и вызывающих наименьшее беспокойство. Полученные результаты, как полагает аспирантка, могут быть использованы для предсказания того, какие биологические факторы предрасполагают определенные виды к вымиранию. Думаем, Дарвин был бы очень доволен, живи он сегодня.

Происхождение видов путем естественного отбора – научно доказанный факт