Известный антибиотик может вылечить болезнь, возникающую при укусе клещей

Каждого из нас хотя бы раз в жизни кусали эти маленькие, но крайне неприятные создания — клещи. Являясь носителями бактерий рода Borrelia, которые, несмотря на свое столь благородное название, способны поражать нервную систему человека, его сердце, кожу и суставы, клещи ежегодно заражают более 300 000 человек на планете. Как бы то ни было, у человечества уже совсем скоро может оказаться на одну проблему меньше: ученые создали уникальный препарат, способный справиться даже с самыми устойчивыми штаммами возбудителей боррелиоза или болезни Лайма (именно эти заболевания передаются с помощью укуса клещами). Новое средство, основанное на антибиотике азлоциллине, помогает при лечении не только основного заболевания, но также и ряда других инфекций, сообщает nature.com. Каким же образом антибиотику удается победить заболевание, от которого раньше не существовало лечения?

Можно ли вылечить боррелиоз?

Весенний период часто ассоциируется у нас с пикниками на свежем воздухе, долгими прогулками на природе и другими видами отдыха под открытым небом. Главной опасностью в это приятное время являются клещи — потенциальные переносчики некоторых опасных заболеваний, главным из которых считается боррелиоз или болезнь Лайма. Хотя долгое время от этого заболевания не существовало какой-либо вакцины, болезнь можно было победить на ранних стадиях с помощью антибиотиков, однако даже в случае их применения, до 20% всех заболевших были вынуждены страдать от тяжелых симптомов боррелиоза едва ли не всю свою жизнь. Так, начинаясь с простого покраснения кожи в месте укуса, заболевание постепенно прогрессирует по мере расширения пятна. Спустя некоторое время после заражения, у больного появляются основные симптомы болезни Лайма, которые проявляются в потере чувствительности и двигательной активности, а также в нарушениях зрения и даже серозном менингите.

Клещи являются основными переносчиками болезни Лайма в природе

Хотя то, чем именно вызывается долгое течение болезни остается все еще доподлинно неизвестным, ученые считают, что всему виной являются устойчивые к обычным препаратам штаммы возбудителя болезни. Желая подтвердить или опровергнуть данную теорию, исследователи из Стэнфордского университета решили проверить более 8 000 различных химических соединений, 50 из которых были в дальнейшем отобраны для создания вакцины не только для лечения болезни Лайма, но и других опасных инфекций. Одним из подобранных веществ оказался так называемый азлоциллин, который чаще всего применяется для лечения перитонита, пневмонии, инфекций почек и мочевыводящих путей.

Для проверки свойств антибиотика, авторы исследования испытали азлоциллин на мышах, и, результат эксперимента показал, что распространенный антибиотик действительно помогает справиться с симптомами боррелиоза, делая это гораздо эффективнее привычных современной медицине средств. Другим весьма важным фактором выбора азлоциллина стало и то, что вещество имеет меньше побочных эффектов по сравнению с его аналогами.

Из-за того, что один из наиболее часто применявшихся для лечения боррелиоза антибиотиков — доксициклин — показал свою неспособность к уничтожению опасных микроорганизмов, новое средство может помочь в борьбе даже с самыми устойчивыми штаммами. Другим лекарством против патогенных микробов может быть и цефотаксим — антибиотик, применяемый для лечения менингита, пневмонии и других инфекций дыхательных путей. Прежде чем выпускать улучшенные версии антибиотиков в продажу, авторы исследования планируют подтвердить результаты своих экспериментов в опытах на животных.

Как бы то ни было, бактерии часто адаптируются и к абсолютно новым средствам. О том, как ученые пытаются справиться со столь неприятным для всего человечества качеством, мы уже писали в одной из наших статей на Hi-News.

Болезнь Лайма или боррелиоз — тяжелое заболевание, от которого долгое время не существовало какой-либо вакцины