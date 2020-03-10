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Контактные линзы могут помочь страдающим дальтонизмом

Как известно, человеческий глаз способен различать до 1 миллиона цветовых оттенков, однако исходя из современных представлений о цветовом восприятии, видимый нами цвет — это всего лишь иллюзия. Теорию о том, что в окружающем нас мире совсем нет красок, могут частично подтвердить люди, страдающие дальтонизмом: они, как никто другой, могут показать, что окружающая нас реальность может иметь совсем другие оттенки. Для того, чтобы помочь тем, для кого мир раскрашен в непривычные нам цвета, ученые придумали новый тип контактных линз, частично восстанавливающих восприятие цвета, утверждает портал sciencealert.com. Каким же именно образом работает подобное чудо-изобретение?


Как видят мир дальтоники?

Широко распространенный среди наших далеких предков, дальтонизм, который проявляется в неспособности человека различать отдельные цвета, в свое время помог Homo Sapiens в выживании. Состояние, в настоящее время сильно портящее жизнь его носителей, в глубокой древности помогало охотникам распознавать замаскированные цели и видеть там, где цветное зрение давало промахи. Как бы то ни было, на сегодняшний день, количество тех, кто унаследовал эту уникальную способность древних, значительно уменьшилось и составляет около 8% от всего населения планеты. Для того, чтобы несколько облегчить участь тех, кто не может видеть мир в привычных его красках, инженеры из Тель-Авивского университета в Израиле придумали уникальный способ переноса цветокорректирующих пленок на поверхность контактных линз. Сообщается, что изобретение может не только помочь тем, кто страдает от дальтонизма, но и может быть применено для лечения других нарушений зрения.

Контактные линзы могут помочь страдающим дальтонизмом

Можно ли избавиться от дальтонизма?

Идея создания линз от дальтонизма имеет старые корни. Более ста лет назад ученый из Шотландии Джеймс Клерк Максвелл прославился тем, что разработал уравнения для описания электромагнитных волн, которые мы называем светом, заодно предположив, что фильтрация некоторых цветов может помочь проявиться менее ярким оттенкам. Спустя несколько лет после открытия Максвелла, ученый-материаловед Дон Макферсон случайно обнаружил, что правильная смесь редкоземельных металлов, внедренных в прозрачный материал, может рассеивать волны таким образом, что достигается правильный уровень фильтрации света.

Результатом трудов и Максвелла, и Макферсона стала довольно успешная компания EnChroma, которая производит очки для людей с «красно-зеленым» дальтонизмом. Всего пара сотен долларов из вашего кармана — и вы можете считать себя владельцем очков, корректирующих недочеты цветового восприятия.

Контактные линзы могут помочь страдающим дальтонизмом

Очки от дальтонизма могут помочь при нарушениях восприятия цвета

Из-за того, что созданные в EnChroma очки значительно громоздче более удобных контактных линз, новая технология фильтрации цвета, предложенная израильскими учеными, основывается на оптических свойствах метаповерхностей, ответственных за способы прохождения света в материал. По словам специалистов, использование метаповерхности вместо фильтрующего агента значительно облегчает настройку свойств материала в соответствии с индивидуальными потребностями. Так, перенеся 40-нанометровую пленку на изогнутую линзу, ученые получили уникальный хрусталик, результаты лабораторных испытаний которого показали, что изобретение может улучшить восприятие цвета до 10 раз.

Если итоговые тестирования смогут подтвердить результативность уникальных линз, уже в ближайшем будущем страдающие дальтонизмом люди смогут оценить всю цветовую палитру окружающего их мира без необходимости использовать корректирующие зрение очки.

Контактные линзы могут помочь страдающим дальтонизмом

Некоторые виды дальтонизма не позволяют видеть лишь отдельные цвета

10 март 2020 /
Новости технологий
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