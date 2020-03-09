Коронавирус: всё, что нам известно на данный момент

Коронавирус COVID-2019 стал серьезным вызовом для всего человечества. Цены на нефть падают, заводы по производству техники приостановлены. Наблюдается снижение темпов роста мировой экономики. И всё это из-за коронавируса? Да. Существует множество разных коронавирусов, однако именно COVID-2019 (вирус семейства коронавирусов) является в настоящее время самым опасным, так как человечество пока не разработало вакцину от него, а темпы его распространения удивительно быстрые. В настоящее время ученые разработали несколько видов вакцин и занимаются их тестированием, в дальнейшем будет необходимо тестировать их на животных, а потом и на людях. Противовирусное лекарство от COVID-2019 появится только к середине 2021 года — и это по самым оптимистичным прогнозам.

В данном материале мы попытаемся ответить на самые популярные вопросы о коронавирусе COVID-2019 и раскроем всю информацию, известную о нём на данный момент.

Онлайн счетчик больных коронавирусом в миреЧисло заболевших коронавирусом в мире: 109 974 человекЧисло заболевших коронавирусом в России: 20 человекЧисло умерших от коронавируса в мире: 3 828 человекЧисло выздоровевших после заражения коронавирусом в мире: 61 867 человек

В интернете много разных счетчиков показывающих количество заболевших в реальном времени, надо понимать что эти счётчики работают на основе данных которые публикуют разные страны раз в сутки. Не возможно точно оценить количество заболевших, возможно кто-то болеет дома и думает что у него грипп или находится там где не может обратиться к врачу. Мы стараемся обновлять информацию нашего счетчика раз в сутки.

Как не заразиться коронавирусом?

Симптомы коронавирусаЗатруднение дыхания, кашельПовышение температурыНедомогание, слабость, головная боль, боли в мышцах (очень сильные), ознобСнижение аппетита, тошнота и рвотаКонъюнктивитПонос

Как и в случае с обычными вирусами очень важно часто мыть руки, старайтесь реже контактировать с людьми на близком расстоянии. Помимо мытья рук, используйте различные антисептики с содержанием спирта. Полезным будет использование антибактериальных салфеток. Подробнее о том, как правильно мыть руки и как в домашних условиях сделать антисептик, мы рассказывали в нашем недавнем материале.

Защитит ли медицинская маска от коронавируса?

Вряд ли. Скорей всего нет, так как прилегает к лицу не плотно, к тому же она не останавливает микрочастицы вируса. Гораздо эффективнее, если маску будет носить зараженный коронавирусом, а не тот, кто хочет защитить себя. Но лучше всего использовать респиратор — он плотно прилегает к лицу. Самый малоэффективный респиратор на 30% эффективнее обычной маски. И даже в этом случае существует риск заражения, так как ни один материал не способен защитить от микрочастиц вируса. Подробней читайте в нашем материале — Маска не защитит вас на 100%

Отменят ли Евровидение из-за коронавируса?

В настоящее время всё больше людей обсуждают тему отмены песенного конкурса Евровидение, на котором от России будет представлена группа Little Big. В Нидерландах, где будет проходить конкурс, уже около 200 зараженных. К тому же вирус начал широкое распространение по всему миру, темпы роста лишь увеличиваются. Есть риск того, что эпидемия (широкое распространение болезни) коронавируса превратится в пандемию, которая отличается от эпидемии тем, что распространяется по многим странам, а в некоторых случаях и по всему миру. Ранее мы писали материал, в котором подробно сравнили эпидемию с пандемией. Директор ВОЗ пока не готов заявить о пандемии коронавируса COVID-2019, но всё идёт, вероятно, именно к этому.

Может ли ребенок заболеть коронавирусом?

Шансы невелики. Дети до 15 лет пока по необъяснимым причинам менее подвержены новому вирусу. Вероятно, их организм как-то иначе реагирует на COVID-2019, поэтому не стоит сильно беспокоиться за ваших детей. Конечно, меры предпринять нужно, ведь существует риск пандемии.

Стоит отметить, что вирусолог Ян Маккей уже сейчас рекомендует начать подготовку запасов еды и лекарств, потому что в дальнейшем, когда о пандемии будет заявлено официально, на фоне паники будет сложно добыть необходимые продукты на полках магазинов. Звучит очень апокалиптично, но надо смотреть правде в глаза.. и такое может произойти.

Что надо знать о коронавирусе

Коронавирусы — это семейство вирусов. Всего в него включены 37 видов и самым известным и опасным сегодня является уханьский COVID-2019, который обычно и называют «новым коронавирусом». И когда сегодня речь заходит о коронавирусе, имеют ввиду именно его. Первые сообщения о COVID-2019 появились в Китае 31 декабря 2019 года в городе Ухань, в котором проживает 12 миллионов человек, а первые клинические проявления вируса у заболевших возникли еще 8 декабря. Причиной появления вируса называют змей, которым он передался от летучих мышей. В Китае змей иногда используют в качестве пищи. Недавно мы писали более подробно о новом коронавирусе.

Смертность от коронавируса

Многим интересно, каков процент смертей от коронавируса. На данный момент самый высокий показатель зафиксирован в Италии — 5%. В среднем от коронавируса в мире умирает 3% заболевших. Для сравнения, смертность от обычного гриппа равна всего 0,1% от числа заболевших. Звучит пугающе, но Китай уже смог победить вирус, количество заболевших пошло на уменьшение, даже были закрыты две больницы в Ухане, построенные специально для больных короновирусом.

Почему коронавирус называется именно так?

Всё очень просто. От внешней оболочки вируса отходят шиповидные отростки, которые очень похожи на маленькие короны. Получилось очень зловещее название, вирус КОРОЛЬ или КОРОЛЬ вирусов. «Вирус с короной» сейчас главное о чем говорят все СМИ.

Интересные факты о коронавирусе

Из-за вспышки коронавируса количество вредных выбросов в атмосферу значительно сократилось

Существует два вида COVID-2019: более и менее агрессивный

В Китае людям разрешает (или не разрешает) выходить из дома мобильное приложение

Вирус в Китае почти перестал распространяться

Власти Италии из-за вспышки коронавируса закрыли 14 провинций

Может ли заразиться кошка или собака коронавирусом?

Животные хоть и способны заразиться коронавирусом, вероятность того, что они передадут его человеку, близится к нулю. Ранее в Гонконге был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом собакой. Её взяли под карантин и обследовали. Животное имело низкий уровень инфекции, и пока нет доказательств того, что домашние животные могут распространять болезнь. Больше информации об этом доступно по этой ссылке.

Арбидол помогает от коронавируса?

Власти Китая назвали его лекарством от нового коронавируса. Арбидол был создан еще в СССР в 1970-х годах и является эффективным средством в борьбе против вирусов. Препарат включен в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Интересно то, что пока не доказана эффективность Арбидола в вопросе лечения нового коронавируса. Почему же тогда власти Китая считают его лекарством от COVID-2019, и насколько оно эффективно?

Паника вокруг нового коронавируса глупая Илон Маск

Повлияет ли коронавирус на стоимость продуктов?

На фоне распространения вируса страны-экспортеры нефти организации ОПЭК не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Из-за этого стоимость барреля нефти упала до 45 долларов, это рекордно-низкая цена. На фоне этого рубль с начала года ослаб по отношению к доллару и евро примерно на 10 рублей. Это несомненно повлечет за собой повышение цен на продукты питания и в особенности на технику (смартфоны, компьютеры и так далее). Однако отметим, что наша страна не один раз переживала подобные сценарии. В сравнении с опасностью, которую несет коронавирус, поднятие цен — мелочь.

Apple отменит презентацию из-за коронавируса?

Всё больше людей считают, что Apple может отказаться от презентации WWDC и перенести её на какую-то другую дату. Кроме того, в феврале компания была вынуждена сократить производство смартфонов, но в настоящее время производственные линии возобновили свою работу. Так отменят или нет? Скорее всего, нет. Компания может провести презентацию в онлайн-формате без журналистов.

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Актуальная карта распространения коронавируса COVID-2019