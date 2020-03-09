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Черви способны поедать пластиковые отходы и очищать природу

Ежедневно мы пользуемся полиэтиленовыми пакетами и выбрасываем множество изделий из пластика. Это настолько загрязняет окружающую среду, что пластиковые отходы стали применяться животными в качестве строительных материалов и даже употребляться ими в пищу. Экологи со всего мира пытаются придумать действенный способ очистки природы от пластикового мусора и время от времени предлагают весьма интересные и необычные варианты. Например, канадские ученые считают, что эффективно уничтожать пластиковые отходы могут личинки так называемой большой восковой моли. Оказалось, что они, совместно со своими кишечными бактериями, с большим аппетитом поедают и переваривают полиэтилен, которого на нашей планете накопилось очень много.

Об открытии ученых было рассказано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B. Личинки большой восковой моли, также известные как восковые черви, на самом деле приносят много проблем пчеловодам. Они активно питаются восковыми сотами и уничтожают часть собранного пчелами меда, поэтому люди пытаются бороться с ними. Однако в 2017 году исследователи выяснили, что они могут приносить большую пользу экологии, поедая полиэтилен и в качестве побочного продукта производя двухатомный спирт этиленгликоль.


Очистка планеты от пластика

В ходе научной работы канадские ученые намеренно посадили личинок на диету, полностью состоящую из полиэтилена. Как оказалось, черви едят пластиковые отходы с большим аппетитом, потому что в течение недели 60 особей съели пластиковый фрагмент пакета площадью более 30 квадратных сантиметров. Более того, в ходе дальнейшей работы выяснилось, что личинки могут поедать и другие материалы, которые загрязняют нашу планету, но о чем именно идет речь, исследователи пока не уточняют.

Черви способны поедать пластиковые отходы и очищать природу

Личинки большой восковой моли доставляют пчеловодам много проблем

Большую помощь в переваривании полиэтилена личинкам оказывают кишечные бактерии. Об этом ученые узнали, когда сравнили состав кишечных бактерий сидевших на «пластиковой» диете личинок и особей, которые питались привычным пчелиным воском. Оказалось, что концентрация кишечных бактерий внутри любителей пластиковых отходов оказалась намного выше, чем у остальных. Это значит, что для переваривания полиэтилена кишечные бактерии личинкам просто необходимы.

Еще больше в важности кишечных бактерий ученые убедились в ходе другого эксперимента. Они отобрали несколько личинок и полностью лишили их кишечных бактерий при помощи антибиотиков. Эта группа питалась пластиковыми отходами на протяжении года и переваривание давалось им с большим трудом. Получается, что между личинками и кишечными бактериями существует синергия, то есть взаимопомощь.

Что же, получается, что горы пластиковых отходов можно уничтожить, просто дав восковым червям вдоволь насытиться ими. Только вот в том, что на это у них хватит сил, есть большие сомнения. Поэтому в дальнейшем ученые собираются придумать способ усилить союз личинок и кишечных бактерий. Для этого им важно выяснить, как именно взаимодействуют личинки и кишечные бактерии, а также при каких условиях бактерии начинают процветать.

Черви способны поедать пластиковые отходы и очищать природу

Так выглядит личинка большой восковой моли

09 март 2020 /
Новости технологий
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