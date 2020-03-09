НАСА показало инопланетные пейзажи Марса со следами марсохода «Кьюриосити»

Многие любопытные представители человечества хотели бы однажды лично побывать на Марсе — четвертой по удаленности от солнц а планете. Несмотря на смертельные уровни радиации, практически полное отсутствие кислорода и крайне низкие температуры, Марс был и остается одним из главных претендентов на звание самого изучаемого человеком объекта Солнечной системы. Пока земные умы пытаются придумать наиболее эффективный и дешевый способ добраться до этого хоть и сурового, но крайне интересного мира, ровер “Curiosity”, начавший свою работу еще в 2012 году, решил подлить немного масла в огонь человеческого любопытства, предоставив нам новые панорамы марсианского ландшафта.

Получены новые фото графии Марса

Маленький марсианский мир, сплошь покрытый ржавчиной, является, по сути, единственной полноценной планетой Солнечной системы, поверхность которой постоянно бороздят земные роботы. Однако несмотря на все наши успехи в области создания автоматизированных станций, способных работать даже без участия человека, мы все еще бессильны перед погодными условиями, существующими сегодня на Марсе. Именно их воздействие обуславливает наличие на Красной планете тех деталей ландшафта, наблюдение за которыми стало основной целью ровера “Кьюриосити”, спроектированного НАСА.

Для того, чтобы сделать самые детальные снимки поверхности четвертой планеты в истории астроном ии, марсоходу потребовались мощные бортовые камеры, с успехом исполнившие мечту любого астрофото графа, показав марсианский ландшафт с разрешением 1,8 миллиарда пикселей. Одна из отправленных марсоходом фото графий показывает область Глен Торридон горы Шарп и центральную часть кратера Гейл, где Curiosity приземлился в августе 2012 года, утверждает портал newatlas.com. За время своей работы ровер проехал 19 километров, одновременно изучая окружающую его местность и делая множество снимков, включая 360-градусные панорамы и ряд селфи.

1,8-миллиардная пиксельная панорама Марса, самая подробная из когда-либо сделанных марсоходом Curiosity НАСА, демонстрирует ближайшую область

приземления марсохода

Из-за довольно большого расстояния, отделяющего земного наблюдателя от Марса, данные изображений могут доходить до нас с гораздо меньшей скоростью, чем того бы хотелось. Так, для того, чтобы получить одну высококачественную панораму планеты, ученым потребовалось соединить в одно более 1000 изображений, которые изготавливались марсоходом в течение четырех дней с полудня до двух часов дня по марсианскому времени. Столь строгое условие выполнялось для того, чтобы убедиться, что освещение на всех изображениях было одинаковым для удобства проведения дальнейшего монтажа перед отправкой на Землю. Известно, что все фото графии были сделаны с помощью специального телеобъектива, встроенного в марсоход, в то время как дополнительный объектив устройства был использован для создания панорамы с более низким разрешением почти в 650 миллионов пикселей, захватывая палубу марсохода и роботизированную руку, видимую ниже.

Серия панорам, полученная от “Кьюриосити”, вряд ли будет последней, хотя уже летом 2020 года НАСА планирует отправить к Красной планете ровер нового поколения “Марс-2020”. Спустя полгода после начала своего космического путешествия, планетоход должен будет приземлиться на Марс и приступить к выполнению астробиологических исследований, изучая местные геологические процессы и оценивая шансы на обнаружение бактериальной жизни в далеком прошлом самой таинственной планеты солнечной системы.

Вид на выжженную радиацией марсианскую поверхность с борта марсохода “Кьюриосити”