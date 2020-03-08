» » Бетонный мост впервые изготовили на 3D принтере

Бетонный мост впервые изготовили на 3D принтере

Бетонный мост впервые изготовили на 3D принтере

В Нидерландах установили первый в мире печатный железобетонный мост. На огромном строительном 3D принтере Эйндховенского технологического университета специалисты изготовили отдельные элементы конструкции.

Инновационная технология печати, которая не требует пресс-форм, значительно уменьшила объём вредных выбросов в атмосферу, образующихся в процессе производства бетона. Специалисты отмечают, что 3D печать железобетонных конструкций оставляет за собой заметно меньшее количество отходов производства.

Архитекторы же считают, что технологии 3D печати обеспечивают им значительно большую свободу в области дизайна конструкций.

08 март 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Российские космонавты напечатают в биопринтере на МКС крысиные кости
Космос и Нло

Российские космонавты напечатают в биопринтере на МКС крысиные кости

Российские космонавты проведут в апреле на Международной космической станции (МКС) эксперимент по печати на 3D-биопринтере фрагментов костей крысы.
Россия покажет первый танк, напечатанный на 3D-принтере
Космос и Нло

Россия покажет первый танк, напечатанный на 3D-принтере

В NASA намерены начать печатать космические дома благодаря 3D-принтеру
Космос и Нло

В NASA намерены начать печатать космические дома благодаря 3D-принтеру

Космическое агентство NASA представило конкурс архитектурных проектов межпланетного дома. Части такого здания могут быть напечатаны на 3D-принтере, так сообщается на официальном сайте американского
В России распечатали на 3D-принтере беспилотник
Космос и Нло

В России распечатали на 3D-принтере беспилотник

Конструкторское бюро «Луч» (входит в «Объединенную приборостроительную корпорацию») всего за полтора месяца разработало и отпечатало на 3D-принтере беспилотный летательный аппарат ближнего действия —
Разработан революционный метод объёмной печати
Космос и Нло

Разработан революционный метод объёмной печати

Инновационная технология 3D-печати, разработанная специалистами компании Carbon3D из Силиконовой долины, позволяет постепенно создавать объекты из жидкой среды, а не выстраивать слой за слоем, как
Российские ученые анонсировали создание новой космической системы «Арктика»
Космос и Нло

Российские ученые анонсировали создание новой космической системы «Арктика»

Калужские ученые Обнинского научно-производственного предприятия (ОНПП) «Технология» совместно со специалистами Научно-производственного объединения имени С.А.Лавочкина займутся созданием новой
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Преимущества и особенности заказа стройматериалов через интернет10 минут ежедневного пребывания на природе помогают снизить тревогу и беспокойствоВ чем преимущества работы с рекламным агентством?Геологи подтвердили, что древняя Земля могла быть покрыта океаномПридуман способ достижения скорости светаПриморские геоглифы до сих пор не разгаданыПервые фото салона Tesla Model Y — чем он отличается от Model 3?Как помыть руки, чтобы на них не осталось опасных бактерий?


Свежие Статьи
Homo erectus имели способность к развитию

Homo erectus имели способность к развитию

Гамма-всплески, похоже, могут возвращаться назад во времени

Гамма-всплески, похоже, могут возвращаться назад во времени

Новая элементарная частица может оказаться «атомом» темной материи

Новая элементарная частица может оказаться «атомом» темной материи

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+