Бетонный мост впервые изготовили на 3D принтере

В Нидерландах установили первый в мире печатный железобетонный мост. На огромном строительном 3D принтере Эйндховенского технологического университета специалисты изготовили отдельные элементы конструкции.

Инновационная технология печати, которая не требует пресс-форм, значительно уменьшила объём вредных выбросов в атмосферу, образующихся в процессе производства бетона. Специалисты отмечают, что 3D печать железобетонных конструкций оставляет за собой заметно меньшее количество отходов производства.

Архитекторы же считают, что технологии 3D печати обеспечивают им значительно большую свободу в области дизайна конструкций.