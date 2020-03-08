Из-за вспышки коронавируса количество вредных выбросов в атмосферу существенно сократилось

Как вы думаете, есть ли что-то положительное в том, что CoVID-2019 распространяется по планете? В целом ситуация выглядит тревожно: рекордное падение спроса на авиабилеты, отмена важных общественных мероприятий, обрушение цен на нефть, угроза финансового кризиса — что уж тут положительного? А от последнего заявления экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что коронавирус с нами как минимум до лета, становится как-то не по себе. Но если внимательно посмотреть на сложившуюся ситуацию с другой стороны, можно заметить, что количество вредных выбросов в атмосферу с начала эпидемии значительно сократилось. И это хорошо.

Не только коронавирус

Думаю, все заметили наступление “инфодемии” — о коронавирусе сегодня не слышал разве что ленивый. Телевизор, радио, интернет с ежедневными сводками о количестве зараженных мягко говоря нагнетают. Не спорю, причины волноваться у нас есть — CoVID-2019 заразил более 100 тысяч человек по всему миру, а недавно ученые пришли к выводу, что вирус мутирует. Подробнее об этом мы рассказывали в нашем специальном материале. Однако если немного “приглушить” новост ной шум и взять за привычку тщательно мыть руки, можно немного оглядеться по сторонам. Не исключено, что даже в такой малоприятный ситуации можно найти что-то положительное.

Уровни загрязнения в январе контрастируют с таковыми в феврале

Именно так и поступили специалисты NASA. Недавно представители американского космического агентства заявили, что спутниковые снимки показывают резкое снижение загрязнения над Китаем после начала вспышки коронавируса. Напомним, что первые случаи заражения новым коронавирусом были зарегистрированы в городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор китайское правительство предприняло беспрецедентные карантинные меры, которые, по заявлению экспертов ВОЗ, оказались эффективными. Борьба со вспышкой привела к отмене путешествий внутри страны и частичной остановке промышленности. На спутниковых снимках NASA видно, что уровень диоксида азота — токсичного газа от транспортных средств, электростанций и заводов — резко упал после введения массового карантина.

Ранее ученые обнаружили, что коронавирус уничтожил по меньшей мере четверть выбросов вредных парниковых газов в Китае всего за две недели в середине февраля. Закрытие промышленных предприятий и просьба людей оставаться дома привели к резкому сокращению сжигания ископаемого топлива — ключевой причины изменения климат а — в крупнейшей в мире стране-производителе парниковых газов.

Как пишет The Independent, Фэй Лю, исследователь качества воздуха в Центре космических полетов Годдарда NASA заявила, что впервые видит столь драматическое падение выбросов вредных веществ в атмосферу на такой большой площади. Исследователи NASA также сообщили, что

снижение уровни загрязнения сначала было заметно вблизи Уханя, но в конечном итоге распространилось по всей стране. Необходимо отметить, что в прошлом подобное снижение наблюдалось только во время экономического кризиса 2008 года. Однако в тот раз падение было более постепенным.

Сможет ли CoVID-2019 помочь в борьбе с изменением климат а?

Напомню, что в конце прошлого года 11 тысяч ученых со всего мира объявили чрезвычайную климат ическую ситуацию. Антропогенный фактор, наряду с ростом численности населения, ставит под угрозу жизнь будущих поколений и существование дикой природы. Более того, изменение климат а уже сегодня негативно влияет на нашу жизнь, а пожары в Австралии — прямое следствие глобального потепления. Чтобы предотвратить наихудший сценарий, жизнь современного общества должна существенно измениться. По мнению ученых существуют основные критерии, которые могут помочь снизить выбросы CO2 в атмосферу. Среди них изменение отношения к потреблению, снижение количества авиаперелетов, остановка добычи ископаемого топлива и многие другие. Подробнее читайте в этом материале.

Таким образом, несмотря на весь ужас ситуации, вспышка CoVID-2019 может помочь в борьбе со стремительным изменением климат а. Потому что до вспышки никто не спешил предпринимать решительные действия в борьбе с изменением климат а.

Загрязнение воздуха в Китае является серьезной проблемой