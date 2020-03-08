Курение может оказаться вреднее, чем считалось ранее
Все знают, что курение опасно для здоровья, однако многие из нас и не догадываются насколько. Новое исследование, впервые опубликованное в журнале Science Advances, доказывает, что сигареты могут наносить вред здоровью даже спустя несколько часов после их использования. Оставаясь на одежде и телах курильщиков, летучие органические соединения попадают в легкие не только потребителя табачной продукции, но и его некурящего окружения. Так насколько же вреден остаточный сигаретный дым?
Чем опасен сигаретный дым?
Доказательство того, что дым от сигарет может оставаться на теле и одежде курильщика, отняло у исследователей из Йельского университета несколько десятилетий. Дело в том, что так называемый «дым из третьих рук» или токсины, остающиеся на одежде и коже заядлого любителя подымить, способны значительно повысить уровень вредных летучих соединений в закрытом помещении.
Для того, чтобы проверить гипотезу исследователей из “Йеля”, в одном из кинотеатров Германии был проведен любопытный эксперимент. В закрытом помещении одного из залов был установлен масс-спектрометр высокого разрешения, отслеживающий подъем и падение уровней токсичных веществ, выделяемых во время употребления табачных изделий. Во время проведения опыта исследователи заметили, что всплески концентрации некоторых токсинов, таких как 2,5-диметилфурана, 2-метилфурана и ацетонитрила, совпадали со временем прибытия и ухода зрителей из зала. Кроме того, ученые выявили значительные различия в концентрации токсинов в зависимости от времени суток. Так, количество частиц табака в воздухе было наиболее повышено во время показа ночных киносеансов или фильмов с рейтингом 18+.
Хотя в исследовании не было конкретно определено, сколько именно курильщиков было в какой-либо конкретной сессии, исследователи уверены, что результаты эксперимента отчетливо показывают, что большое количество неуловимых человеком токсинов может переноситься нами неосознанно при помощи одежды, кожи и волос. Дрю Гентнер, один из авторов проведенного исследования, уверен, что эксперимент доказывает то, что такие вещества, как бензол, акролеин, формальдегид и никотин способны выделяться из одежды курильщиков, “заражая” таким образом и некурящих посетителей помещения.
Эксперты, не связанные с новым исследованием, предполагают, что результаты эксперимента не являются поводом для серьезного беспокойства. Однако данные, полученные в результате измерения кинозала при помощи масс-спектрометра показывают, что обнаруженные в закрытом помещении выбросы могут достигать показателей, эквивалентных веществу из нескольких выкуренных сигарет.
Таким образом, активные курильщики могут вредить не только своему здоровью, но и косвенно наносить вред большому числу окружающих их людей даже в том случае, если последняя выкуренная ими сигарета была использована по назначению за несколько часов до выхода человека в общество. Согласно данным исследования, выбросы от “вторичного” курения могут разниться, составляя от 1 до 10 сигарет в зависимости от размера помещения и количества находящихся в нем людей.
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