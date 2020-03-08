На Марсе найдена органика

Когда-то очень давно Марс мог быть настоящим раем для органической жизни: на его поверхности плескались моря, плотная атмосфера защищала планету от падения астероидов, а теплый климат способствовал развитию жизни. Так продолжалось недолго: в результате еще неизученной нами катастрофы, атмосфера планеты вдруг истончилась, магнитное поле погасло, а моря и океаны нашего космического соседа или испарились, или ушли глубоко под его поверхность. Все, что осталось со дня грандиозной катастрофы планетарного масштаба — ржавый песок, камни и разнообразные скалистые обломки — совсем не похоже на то, чем являлась четвертая планета в глубокой древности. Надеясь найти остатки бактерий, возможно обитавших на Марсе до загадочного смертоносного события, ученые раз за разом отправляли в этот пустынный мир большое количество разнообразных миссий, однако попытки их поисков оставались долгое время тщетными. Или все-таки нет?

На Марсе обнаружены органические вещества

Кратер Гейл на Марсе — необычное место. Его диаметр составляет целых 154 километра, а стенки этого объекта покрыты осадочными породами, которые когда-то могли заполнять кратер полностью. Хотя природа этих отложений еще не до конца изучена, существует большая доля вероятности, что когда-то давно кратер являлся довольно большим озером, в чьих водах могла скрываться жизнь. Новый анализ органических молекул, обнаруженных в высохшей марсианской грязи кратера Гейла, в очередной раз показал, что описанная выше гипотеза может оказаться верной. Так, найденные в этом необычном месте частицы могут иметь биологическое происхождение, утверждает портал sciencealert.com.

Хотя наше понимание марсианских молекул ограничено и неполно, информация, которой мы уже располагаем, может быть совместима с жизнью, существовавшей на Красной планете миллиарды лет назад. Когда молекулы были извлечены марсоходом Curiosity из глинистого участка, называемого формацией Мюррея, их предварительный анализ показал наличие в них группы ароматических соединений, называемых тиофенами. На Земле эти соединения обычно встречаются в сырой нефти, состоящей из перегретых мертвых организмов, таких как зоопланктон и водоросли, а также в угле из мертвых растений. Считается, что подобное образование появляется абиотическим способом — то есть посредством физического процесса, например тогда, когда сера вступает в реакцию с органическими углеводородами при температурах выше 120 градусов Цельсия. Хотя данная реакция может возникнуть и без участия живых организмов, и углеводороды, и сера могут иметь биологическое происхождение. Для того, чтобы выявить происхождение обнаруженного вещества, ученые из Вашингтонского государственного университета решили использовать метод пиролиза для анализа обнаруженных тиофенов.

Существует несколько способов, благодаря которым тиофены могли появиться на Марсе без необходимости присутствия жизни. Так, они могли возникнуть при вулканической активности или некоторых других геологических процессов, способных производить тепло. Кроме того, частицы были обнаружены нами ранее и в космических странниках — метеорит ах. Однако в марсианских тиофенах есть кое-что очень интересное: все описанные выше геологические процессы требуют, чтобы сера была нуклеофильной, т.е.способной отдавать электроны своему партнеру по реакции. Вместе с тем, большая часть серы на Марсе существует в виде ненуклеофильных сульфатов, которые чаще всего появляются при биологическом вмешательстве.

Так что вполне возможно, что когда-то очень давно, задолго до появления на Земле человечества и даже динозавров, Марс мог похвастаться существованием бактериальных колоний, производивших тиофены. Затем, когда Марс высох, тиофены окаменели, но были найдены нами спустя несколько миллиардов лет.

Для того, чтобы проверить данные, полученные марсоходом “Кьюриосити”, Роскосмос и Европейское космическое агентство планируют отправить на Красную планету новый ровер «Розалинд Франклин», запуск которого намечен на июль 2020 года. Известно, что устройство будет иметь на борту высокочувствительный прибор, способный к обнаружению и анализу любых тиофенов. Если данные марсохода подтвердят ранее полученную нами информацию, научный мир может ожидать настоящая революция по поиску прошлой или настоящей жизни на других планетах Солнечной системы.

Была ли жизнь на Марсе?