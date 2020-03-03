Бактерии способны останавливать свой рост, чтобы спастись от антибиотиков

В XX веке антибиотики считались эффективными средствами против вызванных бактериями инфекционных заболеваний. Однако сегодня болезнетворные микробы быстро вырабатывают устойчивость к этим веществам и порой даже перестают расти в период активности лекарства, чтобы потом восстановить колонию и вновь запустить болезнь. Недавно группа ученых из Университета Суррея (Англия) выяснила, что некоторые бактерии буквально способны забывать, как им расти, тем самым обеспечивая себе безопасность во время убийственной работы антибиотиков. А начинается эта «забывчивость» на генетическом уровне.

О новом открытии ученых было рассказано в научном издании PNAS. Во время изучения штамма кишечной палочки (Escherichia coli) исследователи обнаружили, что у некоторых из них есть мутации в гене ydcl, из-за которого бактерии будто бы забывают как расти. Впоследствии они становятся маленькими и медлительными, из-за чего антибиотики попросту не могут их найти и уничтожить. По сути, эти бактерии становятся устойчивыми к лекарствам и со временем могут размножиться, чтобы запустить инфекционное заболевание заново. Получается, что уже сейчас, в некоторых случаях, лечение человека антибиотиками является неэффективным.

Как вырабатывается устойчивость к антибиотикам?

В ходе того, как бактерии тщательно скрываются от антибиотиков, они вырабатывают к ним еще большую устойчивость. Теперь ученым известно, что болезнетворные микроорганизмы прячутся от лекарств благодаря изменениям в гене ydcl. Есть вероятность, что в будущем будет создана технология, которая не будет позволять микробам впадать в спячку. В идеале, благодаря этому, можно будет основательно лечить инфекционные заболевания и не допускать их повторного проявления из-за внезапно «оживших» бактерий.

Смертность в мире может увеличиться

Если ученым не удастся этого сделать, то к 2050 году смертность из-за устойчивых к антибиотикам бактерий может заметно возрасти. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году в мире умерло 56,9 миллионов человек. В будущем это число может увеличиться как из-за высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, так и вследствие того, что антибиотики перестанут быть эффективными средствами против серьезных заболеваний. На данный момент из-за этого ежегодно умирает по 700 000 человек, но спустя несколько десятков лет этот показатель может достигнуть 10 миллионов человек в год.

А ведь устойчивость к антибиотикам вырабатывают очень опасные бактерии. Например, в 2019 году в африканской республике Конго был найден штамм бактерий рода сальмонеллы (Salmonella Typhimurium), которым не страшно ни одно из существующих сегодня лекарств. Их устойчивость обусловлена тем, что они утратили необходимые для передвижения жгутики и стали незаметными для иммунных клеток человека. Из-за этого теперь многие люди рискуют заболеть сальмонеллезом, который хоть и проходит спустя 2-7 дней повышенной температуры, рвоты и болей в области желудка, но все равно может осложниться и стать причиной смерти человека.

Ученым нужно срочно придумывать методы ослабления бактерий или разрабатывать новые виды лекарств. К счастью, некоторые исследователи уже занимаются созданием альтернативы антибиотикам. Подробнее о них можно почитать в нашем специальном материале.

Кишечная палочка (Escherichia coli) способна прятаться от антибиотиков