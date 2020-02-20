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Как будет выглядеть вспышка сверхновой с Земли?

Любимая многими звезда Бетельгейзе, возможно, станет сверхновой. Такое мнение ранее высказали многие исследователи. Дело в том, что яркость Бетельгейзе — красного сверхгиганта — начала меняться в 2019 году. Это значит, что рано или поздно она станет сверхновой — вспышкой, которая покажется нам самым настоящим небесным шоу. Не удивительно, что идея появления сверхновой в небе Земли привлекла внимание общественности. А благодаря новым компьютерным моделям исследователи получили более точное представление о том, что именно увидят люди, когда Бетельгейзе погибнет. Произойдет это где-то в ближайшие 100 000 лет.


Небесное шоу невиданных масштабов

Прежде всего хорошие новости — жизнь на Земле не пострадает из-за гибели Бетельгейзе, так как она находится примерно в 724 световых годах от нашей планеты. Но это не значит, что это событие останется незамеченным. Исследователи обнаружили, что когда Бетельгейзе взорвется, она будет светить так же ярко, как полумесяц — в девять раз слабее, чем полная Луна — на протяжении более чем трех месяцев. Более того, сверхновая будет видна даже днем, а ночью ее можно будет увидеть невооруженным глазом. Вся яркость от взрыва Бетельгейзе будет сконцентрирована в одной точке, словно мощный небесный маяк.

Как пишет издание Discover, чтобы смоделировать это уникальное небесное шоу, астрономы использовали программу MESA+STELLA. Они также добавили данные наблюдений, собранные во время взрыва сверхновой 1987А в Большом Магеллановом Облаке. Исследователи также сообщают, что к тому моменту как остатки взрыва сверхновой полностью исчезнут, созвездие Ориона потеряет свое “левое плечо”.

Как будет выглядеть вспышка сверхновой с Земли?

На изображении показана Бетельгейзе до и после снижения яркости. Наблюдения, сделанные с помощью инструмента «сфера» на Очень Большом Телескопе ESO в январе 2019 года и декабре 2019 года, показывают, насколько звезда поблекла и как изменилась ее видимая форма

Тем не менее, если Бетельгейзе взорвется в самое ближайшее время, то нам не стоит ждать ничего хорошо. В первую очередь речь идет о животных, которые используют Луну для навигации и уже сбиты с толку искусственным освещением. Добавление второго объекта, такого же яркого, как Луна, может оказаться для них разрушительным. Однако и для нас настанут трудные времена, так как какое-то время «темного времени суток» просто не будет. Результаты недавних исследований показывают, что яркость Бетельгейзе может меняться по ряду причин. Некоторые астрономы не исключают, что причиной потускнения Красного сверхгиганта могут быть и другие причины. Ближе к концу жизни, ядерное топливо в ядрах звезд заканчивается и красные сверхгиганты начинают раздуваться, формируя оболочки газа и пыли. И по мере того, как эта оболочка становится больше, яркость звезды растет.

Как будет выглядеть вспышка сверхновой с Земли?

Перед вами приближенное изображение созвездия Ориона (слева) а также одно из самых четких изображений Бетельгейзе из всех когда-либо полученных (крайняя справа)

Однако какова бы ни была первопричина, странное поведение Бетельгейзе в конечном итоге предоставит исследователям лучшее понимание процессов гибели этих необычайных звезд. Сегодня Бетельгейзе дарит астрономам прекрасную возможность изучить последние стадии эволюции Красных сверхгигантов, а это дорогого стоит.

Как будет выглядеть вспышка сверхновой с Земли?

Вспышки сверхновых звезд — одни из самых красочных явлений во Вселенной

20 февраль 2020 /
Новости технологий
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