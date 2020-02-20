Лекарство от кашля может помочь в лечении болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона — одно из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний после болезни Альцгеймера. Проявляясь в виде тремора рук, шаркающей походки и некоторых психических отклонений, болезнь возникает в результате нарушения выработки гормона дофамина, отвечающего за когнитивную деятельность человека. Как бы то ни было, согласно новому исследованию, впервые опубликованному на страницах журнала JAMA Neurology, ученые нашли весьма необычный способ лечения болезни Паркинсона, применив к испытуемым средство, долгое время использовавшееся в лечении кашля и респираторных заболеваний.

Можно ли вылечить болезнь Паркинсона?

Амброксол — препарат, впервые обнаруженный более 50 лет назад и долгое время применявшийся в качестве активного ингредиента в смесях от кашля. Будучи довольно популярным средством при лечении респираторных заболеваний, в прошлом месяце препарат был исследован на предмет его очевидного потенциала для остановки прогрессирования болезни Паркинсона. Известно, что группа исследователей во главе с учеными из Университетского колледжа Лондона (UCL) сообщила о результатах небольшого клинического испытания, предполагающего, что Амброксол вызывает ряд нейропротекторных эффектов, помогающих больным вести нормальную повседневную жизнь.

Из-за того, что все существующие сегодня препараты направлены не на лечение болезни Паркинсона, но лишь на подавление ее симптомов, больные вынуждены принимать предлагаемые им лекарства вплоть до конца своей жизни, так до конца и не излечиваясь. Исследователи отмечают, что именно из-за отсутствия должных лекарственных средств против болезни Паркинсона, возможность лечения заболевания при помощи Амброксола может в перспективе решить проблему нехватки необходимых медикаментов.

Для того, чтобы протестировать воздействие препарата на состояние пациентов с болезнью Паркинсона, исследователи наблюдали ход течения болезни у 17 больных , принимающих ежедневную дозу препарата в течение шести месяцев. Согласно теории специалистов, заболевание возникает из-за мутации белка глюкоцереброзидазы (GCase) в головном мозг е человека, который является ответственным за очистительные процессы в живом организме. В результате фатальных изменений, белок прекращает свое нормальное функционирование, что, в свою очередь, вызывает накопление другого вида белка, называемого альфа-синуклеином. Именно данное вещество является ключевым виновником когнитивной дисфункции, которую мы видим в случае с болезнью Паркинсона.

По словам Тони Шапира. ведущего исследователя из UCL, предыдущие эксперименты с человеческими клетками и моделями животных показывают, что Амброксол может помочь увеличить белки GCase при одновременном снижении уровня альфа-синуклеина, что позволяет клеткам удалять отходы, таким образом значительно замедляя прогрессирование болезни Паркинсона.

Несмотря на то, что результаты проведенного исследования еще нуждаются в ряде проверок, исследователи уверены, что применение препарата при лечении болезни Паркинсона может быть многообещающим. Так, в случае с 17 участниками эксперимента, препарат успешно проник через гематоэнцефалический барьер пациентов, повысив при этом уровень белка GCase в спинномозг овой жидкости больных примерно на 35 процентов без возникновения каких-либо побочных эффектов.

Оценка способности пациентов к физическим движениям по единой шкале оценки болезни Паркинсона показала, что моторный контроль и координация движений пациентов также немного улучшилась, что может говорить о жизнеспособности препарата в качестве средства потенциального лечения. Если дальнейшие исследования покажут, что Амброксол способен улучшить общее здоровье и функционирование клеток, уже в ближайшем будущем у человечества появится шанс защитить старшее поколение от прогрессирования нейродегенеративных заболеваний, в том числе и болезни Паркинсона.

Болезнь Паркинсона чаще всего поражает людей старшего возраста