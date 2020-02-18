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5 необычных гаджетов в подарок на 23 февраля

Впереди 23 февраля — женщины вновь мечутся по магазинам в поисках подарка, а мужчины ломают голову, как поздравить друг друга. Подслушали тут разговоры сотрудников в нашей редакции (нехорошо, но что делать) и на основе услышанного составили список подарков, которые хотели бы получить на грядущий праздник авторы Hi-News.ru. А поскольку среди них есть и гики, и люди науки, и просто любители необычных гаджетов, подборка получилась очень интересная и разношерстная.


Уместить все, что угодно

Неудивительно, что на первом месте в списке желаний оказался рюкзак — но не какой-либо, а хороший и с разными фишками против взлома, такой как Pacsafe Instasafe X. Это оптимальная модель для студентов, офисных работников и путешественников — как за счет размера, так и благодаря защитным характеристикам.

5 необычных гаджетов в подарок на 23 февраля

Этот рюкзак можно использовать и как обычную сумку

Он легко вместит ноутбук с экраном до 15 дюймов, пару книг, конспекты, документы и не только. И при всём этом его можно провозить как ручную кладь в самолете! Защитных функций тоже хватает: от специальной молнии до стальной сетки в ткани и защитной пряжки. А внешний карман изготовлен из ткани, которая блокирует считывание информации с носителей с чипом RFID. Также рюкзак имеет эргономичную спинку со вставками из вспененного материала. Не рюкзак, а мечта просто.


И шуруповерт, и штопор

Об этом необычном гаджете мы впервые услышали в конце прошлого года от одного из авторов, который как раз обзавелся такой штукой. С виду это обычный шуруповерт, вот только его предназначение не только в закручивании шурупов. Среди возможностей BOSCH IXO 6 — открывание вина, измельчение специй, даже раздуть угли в мангале можно. За каждое предназначение отвечает конкретная насадка.

5 необычных гаджетов в подарок на 23 февраля

От такого штопора и девушка не откажется, а уж мужчина и подавно

Мы сначала скептически отнеслись к идее совместить все в одном, но главная функция шуруповерта тоже не пострадала: здесь и функция регулировки скорости силой нажатия, и светодиодная подсветка, и беспроводная зарядка. В зеленом цвете — просто must have для любого мужчины.


Умные весы

Без товаров для здоровья в списке желаний тоже не обошлось. Один из самых интересных аксессуаров — умные весы, которые выпускают сразу несколько производителей. Есть такие у Xiaomi, но многим в редакции больше нравятся весы бренда Picooc, который на них только и специализируется.

5 необычных гаджетов в подарок на 23 февраля

Эти весы считывают 12 показателей здоровья

Это весы прямоугольной формы, благодаря которой их можно разместить где угодно. Незаметный разряд тока «облетает» тело и «считывает» вас словно открытую книгу. А свой прогресс можно отслеживать в мобильном приложении. Во время каждого измерения считывается 12 показателей: общий процент содержания жировых тканей, количество белка, воды, костной массы, мышц, вес (конечно же) и многое другое.


Принтер без картриджа — это вообще как?

Есть среди нас и те, кто следит за последними технологическими достижениями и знает, как с их помощью сэкономить. Например, первый в мире лазерный принтер без картриджа с системой непрерывной подачи тонера — HP Neverstop Laser — уникальный девайс, который будет крайне полезен тем, кто занимается фрилансом или бизнесом и много печатает.

5 необычных гаджетов в подарок на 23 февраля

HP Neverstop Laser 1000a

Основная фишка бескартриджной системы – возможность самостоятельно заправлять тонер прямо в принтер. В стартовый комплект уже входит запас тонера на 5000 страниц, а добавить к ним еще 2500 страниц можно всего за 15 секунд и 790 рублей. По сравнению с обычным лазерным принтером, вложения в HP Neverstop Laser окупятся уже через 2 с половиной месяца при условии печати 1000 листов в месяц. Вдобавок в этом принтере множество «умных» функций, в том числе, печать со смартфона через приложение HP Smart App. Там же можно сделать скан и создать копию файлов, так что включать компьютер вообще не обязательно.

5 необычных гаджетов в подарок на 23 февраля

МФУ HP Neverstop Laser 1200a


Кошелек для криптовалют

Было бы странно, если бы никто не назвал устройство, связанное с криптой, ведь на нашем сайте постоянно выходят соответствующие публикации. Одним из фаворитов стал аппаратный кошелек для криптовалют Ledger Nano S: он позволяет хранить криптовалюту для перемещения средств и никогда не передает их на компьютер, а это значит, что даже если на него попадет вредоносное программное обеспечение, биткоины (и любые другие монеты) останутся в безопасности.

Выглядит устройство как обычная флешка, но на самом деле это защищенный гаджет, который защищает все криптовалютные накопления. Плюс есть приложение Ledger Live, которые позволяет легко устанавливать или удалять приложения для криптовалют на кошелек Ledger.

5 необычных гаджетов в подарок на 23 февраля

Есть кошелек для мелочи, а есть для крипты

Как видите, идей для подарков великое множество — на любой вкус и кошелек. Причем это не банальные носки или пена для бритья, а крутые гаджеты для гиков и не только. Все зависит от того, чем именно увлекается мужчина, но от многофункционального шуруповерта он в любом случае вряд ли откажется.

5 необычных гаджетов в подарок на 23 февраля

Подборка подарков на 23 февраля

18 февраль 2020 /
Новости технологий
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