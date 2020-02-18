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Можно ли перестать видеть ночные кошмары?

Просыпаясь среди ночи от кошмарных эпизодов, сюжетам которых позавидовали бы лучшие сценаристы и писатели в стиле хоррор, мы с облегчением осознаем, что увиденное было всего лишь сном. Тем не менее организму требуется время для того, чтобы учащенное сердцебиение нормализовалось, а все тело отпустило дрожащее оцепенение, порою доходящее до сонного паралича. Учитывая, насколько пугающими и неприятными могут быть ночные кошмары, специалисты заинтересовались возможностью их предотвращения, в том числе и полного “отключения”. Несмотря на то, что было проведено не так много исследований в этой области, ученые предполагают, что ответом на данный вопрос могут послужить люди, владеющие техниками осознанных сновидений.


Почему мы видим ночные кошмары?

Специалисты убеждены, что ночные кошмары являются частью человеческого опыта и представляют из себя некую интерпретацию пережитых стрессов и психологических нагрузок, даже несмотря на то, что в большинстве случаев им подвержены дети от 7 до 10 лет. Врачи не считают редкие ночные кошмары патологией, но в случае, если тревожные сны случаются слишком часто, они могут существенно повлиять на предстоящий день и жизнь человека в целом. Частые ночные кошмары могут быть симптомом психологического расстройства, которое могло быть вызвано сильнейшим стрессом, травмой или некоторыми видами лекарственных средств.

Несмотря на проведенные ранее исследования сна, ночные кошмары до сих пор остаются изученными лишь частично. На данный момент известно, что зачастую кошмары снятся в фазе быстрого сна или в так называемой REM-фазе, которая характеризуется быстрым движением глаз и повышенной активностью головного мозга. Было выявлено, что в то время, когда человек находится в фазе быстрого сна, его мозг активен практически также, как и в фазе бодрствования.

Можно ли перестать видеть ночные кошмары?

Осознанный сон — пограничное состояние между фазами быстрого сна и бодрствования

Можно ли предотвратить ночные кошмары?

Согласно статье, опубликованной на портале livescience.com, японские ученые подтвердили существование осознанных сновидений и продолжают проводить научные исследования по их изучению. За осознанное сновидение принято считать те сны, в которых человек полностью осознает свое состояние и даже может, в какой то степени, управлять содержанием ночного видения, а также выходить из него. Специалисты относят “осознанное сновидение” к пограничному состоянию, которое находится между фазой быстрого сна и бодрствования.

Несмотря на то, что медицинская практика по развитию осознанного сознания еще не применяется врачами, некоторые специалисты уже разработали несколько способов по их освоению. Так, например, результаты исследований, опубликованные в 2019 году в журнале Frontiers in Psychology, подтверждают положительные последствия для людей страдающих от постоянных ночных кошмаров после применения столь необычной терапии во сне.

Согласной одной из методик, человеку, страдающему от ночных кошмаров, необходимо установить будильник на 30 минут раньше, чем он просыпается обычно, провести свои ежедневные утренние процедуры, а затем снова лечь спать. Как утверждают специалисты, именно пробуждение и перерыв между сном могут помочь человеческому мозгу перейти в промежуточную стадию между фазой быстрого сна и бодрствованием.

По словам специалистов, именно промежуточная фаза дает возможность управления сновидением, а в последующем и предотвращения кошмаров, поскольку активность мозга в данной фазе сна дает человеку возможность отличить реальность от сновидений. Специалисты также отмечают, что осознанные сновидения являются лишь одним из методов предотвращения ночных кошмаров, хотя и не дают гарантий от их полного избавления.

Можно ли перестать видеть ночные кошмары?

Ночные кошмары появляются только в фазе быстрого сна и продолжаются не более получаса

18 февраль 2020 /
Новости технологий
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