Найден способ создать эффективное обезболивающее из яда гремучих змей

В одной из наших предыдущих статей мы упоминали, что змеиный яд активно используется в производстве лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и укрепления иммунитета. Однако ученым также известно, что яд южноамериканских гремучих змей (Crotalus durissus terrificus) обладает сильным болеутоляющим свойством и в теории может использоваться для лечения рака. Об этом ученые знают уже более десяти лет, но созданию сильного обезболивающего средства всегда мешало то, что яд оставался слишком опасным для жизни людей. К счастью, недавно бразильские ученые нашли способ снижения его токсичности, что можно считать первым шагом к созданию лекарств на основе яда гремучих змей.

Об открытии ученых было рассказано в научном журнале Toxins. Основным действующим веществом, который содержится в яде гремучих змей является так называемый кротоксин. Автор научной работы Жизель Пиколо изучает это вещество с далекого 2011 года и он уже давно убедился в его противовоспалительных, болеутоляющих и противораковых свойствах. Но, как и говорилось выше, созданию коммерческих лекарств всегда мешала опасность яда для здоровья организма. Снизить активность ядовитых веществ помогли результаты исследования, проведенного совершенно другими учеными.

Новые лекарства от змеиного яда

Группа ученых во главе с профессором Освальдо Сант’Анна долгое время занималась разработкой вакцин, главная цель которых — активировать иммунную реакцию организма против потенциально опасных веществ. В ходе одной из научных работ исследователи выяснили, что если ввести в организм животных опасные антигены вместе с частицами диоксида кремния, смесь увеличивает количество производимых антител, которые и борются с опасными веществами. Эксперимент на лошадях вовсе показал, что диоксид кремния вовсе может понизить силу потенциально опасных веществ. Узнав об этом, Жизель Пиколо предположил, что диоксид даже может уменьшить силу воздействия змеиного яда.

Испытания на животных показали, что смесь кротоксина и диоксида кремния действительно менее опасна, чем змеиный яд, вводимый отдельно. Более того, смешение двух веществ увеличило длительность обезболивающего эффекта до 48 часов. Ученые объяснили уменьшение ядовитости тем, что частицы диоксида кремния препятствуют расщеплению кротоксина и даже позволяют принимать лекарство в виде таблеток.

К сожалению, несмотря на успешное проведение эксперимента, до создания коммерческого болеутоляющего средства на основе змеиного яда еще далеко. Во-первых, ученым еще нужно провести испытания на людях, для чего им нужно получить разрешение от регулирующих органов. Во-вторых, на данный момент кротоксин можно получить только непосредственно из яда гремучих змей, а получать его в лабораторных условиях исследователи пока не научились.

Как бы то ни было, первый шаг к созданию лекарства уже сделан и теперь ученым важно создать технологию по лабораторному синтезированию ядовитого вещества. По словам Жизель Пиколо, кротоксин является веществом с крайне сложной структурой и производство его в лабораторных условиях может занять довольно много времени.

Яд гремучих змей (Crotalus durissus terrificus) может стать основной для новых обезболивающих средств