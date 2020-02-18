» » Инженеры смогли сделать Tesla еще лучше

Инженеры смогли сделать Tesla еще лучше

Среди наших читателей сложно найти тех, кто не верит в перспективы автомобилей Tesla, которые уже чуть ли не стали именем нарицательным для всей линейки электромобилей разных производителей. Про то, что почти все крупные игроки рынка, включая Porsche, выпускают свои электрические автомобили знают немногие, зато о Tesla точно слышали все. В целом это справедливо, ведь именно эти автомобили задали тренд развития технологий на ближайшие годы. И даже те производители, которые не очень верят в эти технологии, все равно на всякий случай работают в этом направлении, чтобы не повторить судьбу Nokia, которая провалилась после выхода первого iPhone, не поверив в перспективность направления. Теперь Tesla стали еще лучше. При том почти все. Но как этого добились?


Сколько Tesla может проехать без зарядки

Кроме того, что Tesla является самым популярным электрическим автомобилем, она еще и обладает самой большой автономностью среди существующих автомобилей подобной конструкции. Я не говорю про всякие концепты, среди которых может и получится найти что-то более долгоиграющее, я говорю об автомобилях, которые можно пойти и купить. А после этого сесть в него всей семьей, положить пару чемоданов и с комфортом куда-то доехать.

Даже чемоданы тут не являются чем-то условным. На некоторых моделях Tesla вполне можно путешествовать. Достаточно только ознакомиться с картой быстрых зарядок или просто не ездить дальше, чем к родственникам в соседний район.

Если путь короче 500 километров и не нужно включать печку, можно быть спокойным за то, что доедешь до места назначения. Возможно, получится проехать и больше, но эту цифру я привел с запасом. Если верить техническим характеристикам, максимальная дистанция пробега от зарядки до зарядки составляет 600 км для Tesla Model S и 528 км для Tesla Model X. Для “трешки” пробеги несколько скромнее, но все равно впечатляющие на фоне конкурентов.

Инженеры смогли сделать Tesla еще лучше

Такая станция позволит зарядить Tesla ну очень быстро.

Такой автономности получается добиться за счет хорошо проработанной конструкции, формы кузова с низким коэффициентом лобового сопротивления, емкой батареи и, естественно, высокой энергоэффективности. Именно над последним пунктом и поработали инженеры и программисты компании, чтобы их машины еще больше радовали своих владельцев.


Обновление для Tesla

Автомобили Tesla смело можно называть гаджетами на колесах. В них столько электроники и разных функций, что назвать эту машину механизмом получится уже только во вторую очередь. Как вы знаете, все современные гаджеты периодически получают обновления, когда уже после продажи их создатель понимает, как можно улучшить характеристики устройства.

Обновления скачиваются, устанавливаются и пользователь получает новый опыт использования. Иногда такие обновления и вовсе выводят гаджет на новый потребительский уровень, а иногда только латают дыры и лечат баги, которые допустил производитель, стараясь как можно быстрее выпустить товар на рынок. Особенно хорошо нам это знакомо по смартфонам.

Автомобили Tesla тоже периодически получают обновления. Так, например, именно с обновлением в некоторые модели “прилетел” автопилот. Теперь за счет обновления программного обеспечения стало возможным увеличить автономность.

Инженеры смогли сделать Tesla еще лучше

Теперь эта красота сможет проехать 627 км без подзарядки.

В абсолютных величинах прибавка вышла не такой большой, но даже те пять дополнительных процентов, которые получат пользователи, уже являются очень приятными на фоне того, что для этого даже не надо оставлять машину в сервисе.

Прибавка, которую пользователи получат после обновления, составит 27 км для Model S и 37 км для Model X. Теперь максимальные пробеги на одном заряде составят соответственно 627 км и 565 км.


Стоит ли обновлять прошивку

Даже если вы думаете, что эти примерно тридцать километров не являются большой величиной, только представьте, что это то расстояние, которое средний городской житель проезжает за день до работы и обратно. А еще это лишние километры не для автомобиля, автономность которого оставляет желать лучшего и наконец-то хоть немного увеличилась. Это дополнительный пробег для того автомобиля, который и так подобно “кролику Дюрасел” уедет в разы дальше многих недоконкурентов.

Я не являюсь сторонником излишней романтизации образа Илона Маска и его творений, но в данном случае нельзя не восхищаться тем, что смогли сделать инженеры Tesla. Да, большинство из того, с чем они работают, уже было придумано до них, но только они во главе со своим строгим боссом смогли собрать это воедино именно так. Красавчики, ничего не скажешь.

Инженеры смогли сделать Tesla еще лучше

Такой автомобиль и купить приятно и друзьям показать не стыдно.

18 февраль 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Почему у электромобилей нет будущего
Новости технологий

Почему у электромобилей нет будущего

Все мы привыкли, а точнее нас приучили, к мысли о том, что электромобили и вообще все электрическое существенно безопаснее для окружающей среды, чем ставшие уже традиционными углеводородные источники
Дизайнеры нарисовали свои варианты пикапа Tesla. Какой из них вам нравится больше?
Новости технологий

Дизайнеры нарисовали свои варианты пикапа Tesla. Какой из них вам нравится больше?

В конце ноября компания Tesla навела много шума, представив долгожданный электрический пикап Cybertruck. По заявленным техническим характеристикам легковой грузовик оказался весьма хорош, но вот его
15 абсурдных стартапов, оказавшихся невероятно успешными
Новости технологий

15 абсурдных стартапов, оказавшихся невероятно успешными

У кого-то есть идея проекта, но нет средств для ее воплощения. Нужно найти того, кто эти средства даст. Но помимо этого, инвестор должен быть уверен в успехе вашего стартапа. Или, по крайней мере,
Почему тормозит компьютер и как ускорить его работу
Новости технологий

Почему тормозит компьютер и как ускорить его работу

Нет ничего хуже, чем внезапная медлительность вашего компьютера, особенно, когда вам нужно сделать что-то быстро. То окна открываются, чуть ли не со скрежетом, то все зависает на несколько минут, то
В ближайшем будущем на Марс проведут Интернет
Новости технологий

В ближайшем будущем на Марс проведут Интернет

После электромобиля основатель Tesla сообщил, что займется проектированием интернет-сети, которая будет работать не только на Земле, но и на Марсе. Элон Маск, основатель Tesla Motors и SpaceX,
Комплекс установок Тесла (39 фото + 1 видео)
Новости технологий

Комплекс установок Тесла (39 фото + 1 видео)

При первом взгляде на этот объект можно подумать, что мы находимся на какой-то инопланетной станции. Причудливые металлические конструкции огромных размеров были построены приблизительно в 70-х
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В интернете появилась динамическая карта распространения вируса 2019-nCovУченые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на ЗемлеЗеленая Антарктида. Всегда ли Южный континент был укрыт ледяным щитомЭксперты предрекли человечеству эпидемию цифрового аутизмаСоздан «живой» бетон, способный к самопочинкеО преимуществе горящих туровВ Перу найдены 4000-летние конусы строителей древних пирамидНа замерзшем водопаде в штате Нью-Йорк появилась «алмазная пыль»


Свежие Статьи
Солдат армии США оснастят очками смешанной реальности

Солдат армии США оснастят очками смешанной реальности

5 необычных гаджетов в подарок на 23 февраля

5 необычных гаджетов в подарок на 23 февраля

Можно ли перестать видеть ночные кошмары?

Можно ли перестать видеть ночные кошмары?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+