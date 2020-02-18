Инженеры смогли сделать Tesla еще лучше

Среди наших читателей сложно найти тех, кто не верит в перспективы автомобилей Tesla, которые уже чуть ли не стали именем нарицательным для всей линейки электромобилей разных производителей. Про то, что почти все крупные игроки рынка, включая Porsche, выпускают свои электрические автомобили знают немногие, зато о Tesla точно слышали все. В целом это справедливо, ведь именно эти автомобили задали тренд развития технологий на ближайшие годы. И даже те производители, которые не очень верят в эти технологии, все равно на всякий случай работают в этом направлении, чтобы не повторить судьбу Nokia, которая провалилась после выхода первого iPhone, не поверив в перспективность направления. Теперь Tesla стали еще лучше. При том почти все. Но как этого добились?

Сколько Tesla может проехать без зарядки

Кроме того, что Tesla является самым популярным электрическим автомобилем, она еще и обладает самой большой автономностью среди существующих автомобилей подобной конструкции. Я не говорю про всякие концепты, среди которых может и получится найти что-то более долгоиграющее, я говорю об автомобилях, которые можно пойти и купить. А после этого сесть в него всей семьей, положить пару чемоданов и с комфортом куда-то доехать.

Даже чемоданы тут не являются чем-то условным. На некоторых моделях Tesla вполне можно путешествовать. Достаточно только ознакомиться с картой быстрых зарядок или просто не ездить дальше, чем к родственникам в соседний район.

Если путь короче 500 километров и не нужно включать печку, можно быть спокойным за то, что доедешь до места назначения. Возможно, получится проехать и больше, но эту цифру я привел с запасом. Если верить техническим характеристикам, максимальная дистанция пробега от зарядки до зарядки составляет 600 км для Tesla Model S и 528 км для Tesla Model X. Для “трешки” пробеги несколько скромнее, но все равно впечатляющие на фоне конкурентов.

Такая станция позволит зарядить Tesla ну очень быстро.

Такой автономности получается добиться за счет хорошо проработанной конструкции, формы кузова с низким коэффициентом лобового сопротивления, емкой батареи и, естественно, высокой энергоэффективности. Именно над последним пунктом и поработали инженеры и программисты компании, чтобы их машины еще больше радовали своих владельцев.

Обновление для Tesla

Автомобили Tesla смело можно называть гаджетами на колесах. В них столько электроники и разных функций, что назвать эту машину механизмом получится уже только во вторую очередь. Как вы знаете, все современные гаджеты периодически получают обновления, когда уже после продажи их создатель понимает, как можно улучшить характеристики устройства.

Обновления скачиваются, устанавливаются и пользователь получает новый опыт использования. Иногда такие обновления и вовсе выводят гаджет на новый потребительский уровень, а иногда только латают дыры и лечат баги, которые допустил производитель, стараясь как можно быстрее выпустить товар на рынок. Особенно хорошо нам это знакомо по смартфонам.

Автомобили Tesla тоже периодически получают обновления. Так, например, именно с обновлением в некоторые модели “прилетел” автопилот. Теперь за счет обновления программного обеспечения стало возможным увеличить автономность.

В абсолютных величинах прибавка вышла не такой большой, но даже те пять дополнительных процентов, которые получат пользователи, уже являются очень приятными на фоне того, что для этого даже не надо оставлять машину в сервисе.

Прибавка, которую пользователи получат после обновления, составит 27 км для Model S и 37 км для Model X. Теперь максимальные пробеги на одном заряде составят соответственно 627 км и 565 км.

Стоит ли обновлять прошивку

Даже если вы думаете, что эти примерно тридцать километров не являются большой величиной, только представьте, что это то расстояние, которое средний городской житель проезжает за день до работы и обратно. А еще это лишние километры не для автомобиля, автономность которого оставляет желать лучшего и наконец-то хоть немного увеличилась. Это дополнительный пробег для того автомобиля, который и так подобно “кролику Дюрасел” уедет в разы дальше многих недоконкурентов.

Я не являюсь сторонником излишней романтизации образа Илона Маска и его творений, но в данном случае нельзя не восхищаться тем, что смогли сделать инженеры Tesla. Да, большинство из того, с чем они работают, уже было придумано до них, но только они во главе со своим строгим боссом смогли собрать это воедино именно так. Красавчики, ничего не скажешь.

Такой автомобиль и купить приятно и друзьям показать не стыдно.