Смотрите, как робот-гусеница перепрыгивает через препятствия

Будущее, в котором роботы помогают людям выполнять сложную работу, уже практически наступило. Уже сейчас, в рамках спасательных или военных операций, роботизированные устройства занимаются поиском людей под завалами и даже обезвреживают взрывные устройства. Только вот занимаются этими делами не человекоподобные роботы вроде Atlas от Boston Dynamics, а аппараты с гусеничными колесами. А все дело в том, что они легче и быстрее передвигаются по каменистым местностям, а также стоят гораздо дешевле двуногих и футуристических роботов. Недавно израильские инженеры создали гусеничного робота Reconfigurable Continuous Track Robot (RCTR), который безо всяких проблем преодолевает препятствия различной сложности. Но как это ему удается и для чего он вообще нужен?

О способностях необычного робота было рассказано в научном журнале IEEE Robotics and Automation Letters. Внешне 5-сантиметровый робот RCTR похож на ходовую часть гусеничного танка и представляет собой замкнутую ленту с максимально возможной гибкостью. По словам инженеров, угол между звеньями, из которых и состоит робот, может меняться от -20 до 45 градусов. Робот приводится в движение тремя двигателями, но в будущем исследователи хотят сократить их количество до двух. Это может снизить стоимость робота и уменьшить потребление необходимой для его работы энергии.

Робот для спасательных и военных операций

Благодаря особому механизму, некоторые звенья могут скрепляться между собой так, чтобы одна часть робота оставалась гибкой, а другая сохраняла прямую форму. Именно благодаря этой особенности конструкции робот может совершать необычные маневры вроде перепрыгивания через пропасти и препятствия, взбирания на небольшие возвышения и безопасный спуск с небольших возвышенностей. Разработчики уверяют, что робот даже может взбираться на довольно большие возвышенности до 20 сантиметров путем изгибания своего тела под большим углом.

В ходе испытаний робот RCTR доказал свою эффективность в перемещении по каменистым местностям и территориям, покрытым травой. Эта особенность позволит использовать аппарат в поисково-спасательных операциях и даже в военных миссиях по разведке вражеских территорий. Не исключено, что в будущем разработанным израильскими инженерами механизмом заинтересуются производители танков для создания моделей с лучшими показателями проходимости.

При всем этом, у робота RCTR есть один огромный минус — он способен ехать только вперед и не умеет поворачивать в стороны. Скорее всего, в будущем создатели решат эту проблему, прикрепив к одной гусеничной ленте другую и робот будет поворачивать в стороны так же, как и танки. Как такая конструкция повлияет на другие способности робота, пока не ясно.

Вообще, это далеко не первый гусеничный робот в мире. В прошлом году мы рассказывали вам про японскую компанию Amoeba Energy, которая разработала робота-курьера для доставки посылок. В отличие от аналогичных роботов, он способен подниматься прямо к дверям заказчиков при помощи лестниц. О том, как это ему удается, можно почитать в нашем специальном материале.

Робот-гусеница Reconfigurable Continuous Track Robot (RCTR)