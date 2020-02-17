В честь 30-летия фотографии нашей планеты, NASA обновили “бледно-голубую точку”
1 февраля 1990 года космический аппарат Вояджер-1 получил команду развернуться, чтобы сделать легендарную фотографию нашей планеты. Ровно 30 лет назад, 14 февраля 1990 года, мир увидел бледно-голубую точку, подвешенную в лучах солнца. Камера зонда Вояджер-1 сделала серию из 60 изображений, которые были использованы для создания первого “семейного портрета” нашей Солнечной системы. Сегодня NASA совместно с Jet Propulsion Laboratory предоставили улучшенную версию “Бледно-голубой точки”, используя современное программное обеспечение и методы обработки изображений. Об этом на официальном сайте NASA сообщают представители агентства.
Последний взгляд на нашу планету
Роботизированные аппараты Вояджер-1 и Вояджер-2 были запущены с мыса Канаверал в 1977 году. Изначально, миссия Вояджеров заключалась в изучении газовых гигантов — Юпитера и Сатурна, однако оба аппарата вот уже 42 года рассекают космические просторы. Подробнее о том, что произошло с Вояджерами за четыре десятилетия читайте в нашем специальном материале. Сегодня оба космических аппарата находятся в 4 раза дальше от Земли, чем 1 февраля 1990 года. Когда Вояджер-1 получил команду развернуться, чтобы сделать фотографии Земли, специалисты NASA знали о том, что оба аппарата больше не будут сближаться с другими объектами. Сразу после того, как снимки были сделаны, началось постепенное отключение приборов и других систем на обоих зондах. Благодаря этим процессам, аппараты сохраняют работоспособность до сих пор.
Работа над улучшением качества оригинального изображения велась под контролем специалистов — ученого-планетолога Кенди Хансена и инженера Уильяма Косманнома. Оба специалиста помогли обработать исходное изображение. В результате цвет фотографии претерпел значительные изменения. Как пишет The Universe Today, применение специального программного обеспечения, Photoshop и Lightroom позволило избавиться от ложного цвета. Однако основными целями обработки “Бледно-голубой точки” были снижение зернистости и увеличение масштаба. Так, в новой версии изображения, Земля занимает всего 0,12 пикселя.
Обновленная спустя 30 лет фотография Земли выглядит так
Когда зонд Вояджер-1 сделал этот изумительный снимок, он находился за пределами Нептуна на расстоянии 6 миллиардов километров от солнца. Вот что об этом снимке написал в своей одноименной книге астроном Карл Саган:
«Взгляните еще раз на эту точку. Это здесь. Это наш дом. Это мы. Все, кого вы любите, все, кого вы знаете, все, о ком вы когда-либо слышали, все когда-либо существовавшие люди прожили свои жизни на ней. Множество наших наслаждений и страданий, тысячи самоуверенных религий, идеологий и экономических доктрин, каждый охотник и собиратель, каждый герой и трус, каждый созидатель и разрушитель цивилизаций, каждый король и крестьянин, каждая влюбленная пара, каждая мать и каждый отец, каждый способный ребенок, изобретатель и путешественник, каждый преподаватель этики, каждый лживый политик, каждая «суперзвезда», каждый «величайший лидер», каждый святой и грешник в истории нашего вида жили здесь — на соринке, подвешенной в солнечном луче… Наш долг — быть добрее друг к другу, хранить и лелеять бледно-голубую точку — наш единственный дом».
Какой вариант изображения нравится вам больше — до или после обработки? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях и с участниками нашего Telegram-чата.
Оригинальная «бледно-голубая точка» Земли, снятая Voyager 1 в феврале 1990 года (NASA / JPL)
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