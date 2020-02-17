New Horizons получил новые данные о формировании планет

Теория о том, как формируются планеты в нашей Солнечной системе опровергнута. Об этом сообщают авторы исследования, опубликованного в журнале Science. В процессе изучения астероида Аррокот (Arrokoth, 2014 MU69) — самого древнего и дальнего астероида Солнечной системы, ученые обратили внимание не его сдвоенную форму. Именно благодаря Аррокот астрофизики подтвердили ранее невероятную гипотезу о том, как на самом деле формируются планеты. Работа была представлена на встрече Американской ассоциации развития науки в Сиэтле. По мнению ведущего автора исследования Алана Стерна, открытие имеет колоссальное значение.

Опровержение господствующей теории формирования планет

Исследователи смогли подробно изучить самый дальний астероид Солнечной системы Аррокот после того, как космический зонд NASA New Horizons пролетел рядом с ним. Это дало ученым возможность проверить, какая из двух конкурирующих теорий формирования планет является правильной, так как Аррокот — это первоначальный остаток формирования планет с момента возникновения Солнечной системы (4,6 миллиардов лет назад). Астероид находится на расстоянии более шести миллиардов километров от солнц а в области, называемой поясом Койпера.

Как пишут в своей работе исследователи, астероид сформировался из двух располагавшихся рядом отдельных небесных тел. Примечательным является то, что эти объекты вращались вокруг друг друга и постепенно соединились. Это означает, что никаким катастрофическим процессам (например, к столкновениям) они не подвергались. Ровная поверхность астероида, цвет и однородный состав свидетельствуют о правильности выводов астрофизиков.

До сегодняшнего дня исследователи считали, что планеты Солнечной системы сформировались в результате столкновений различных тел солнечной туманности. Проведенный анализ не выявил доказательств столкновений и иных следов, указывающих на то, что объекты медленно слились в одно целое. Необходимо отметить, что новая теория мягкого слипания была разработана профессором Андерсом Йохансеном 15 лет назад, а объекты пояса Койпера в большинстве своем не изменились со времени образования Солнечной системы. По сути, астероиды в поясе Койпера — это окаменелости возрастом в несколько миллиардов лет.

Как пишет BBC News, Андерс Йохансен сегодня отмечает подтверждение своей теории со своей дочерью Лорой. Шесть лет назад, когда Аррокот был обнаружен, он был известен только под названием 2014 MU69. Однако во время пролета New Horizons ему было дано неофициальное название Ultima Thule. В то время как это название произошло от классического и средневекового термина «далекое место на границах известного мира», его использование нацистскими оккультистами в качестве мифической родины арийской расы вызвало споры. В результате объект получил другое официальное название Аррокот — индейский термин, который означает «небо» на языке Поухатан.

Так выглядит Аррокот — самый древний и дальний астероид Солнечной системы