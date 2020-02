Новые миссии NASA будут искать следы жизни на Венере

Новые миссии NASA будут нацелены на поиск следов жизни на Венере и некоторых спутниках планет-гигантов Солнечной системы, утверждает портал newscientist.com. Четыре новые миссии, направленные на посещение наименее изученных миров Солнечной системы, были выбраны в рамках программы агентства “Дискавери”, которая финансирует относительно недорогие миссии в пределах нашей Солнечной системы. Две из четырех миссий направлены на исследование второй от солнц а планеты — Венеры — самого малоизученного мира внутренней Солнечной системы.

Есть ли жизнь на Венере?

Несколько новых миссий НАСА, направленных на исследование Венеры, предлагают начать изучение поверхности второй от солнц а планеты. Первая миссия, названная программой DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus), предлагает отправить в окрестности планеты космический аппарат нового поколения. Это стремительно падающее через горячую и плотную атмосферу планеты устройство могло бы измерить состав воздушной оболочки планеты, предоставив исследователям возможность к пониманию процессов, формирующих венерианскую атмосферу. Помимо всего прочего, у человечества наконец-то может появиться уникальная возможность найти ответ на вопрос о том, существовали ли когда-либо в истории Венеры океаны и моря, создающие условия на планете для появления жизни.

Вторая миссия, названная учеными программой VERITAS, будет расположена на орбите планеты. Вращаясь вокруг планеты, устройство будет оснащено мощными радиолокационными приборами, которые позволят механизму “смотреть” сквозь плотную атмосферу Венеры, картографируя поверхность в поисках активных процессов, таких как вулканизм или тектоника плит. Прибор также может определить состав поверхности и сказать нам, почему она так сильно отличается от земной.

Две другие предполагаемые миссии будут направлены на изучение деталей поверхности, пожалуй, самых странных спутников в нашей Солнечной системе. Io Volcanic Observer (IVO) — первый предполагаемый аппарат, который совершит несколько близких проходов мимо спутника Юпитера Ио — самого вулканически активного места в Солнечной системе. Хотя мы знаем, что Ио практически полностью покрыта массивными вулканами, новая космическая миссия поможет нам выяснить, откуда берется магма, которая снабжает эти вулканы, и как именно они извергаются.

Последняя миссия, названная миссией TRIDENT будет представлять собой реализацию предложения специалистов НАСА пролететь мимо Нептуна и его огромного спутника Тритона, который отличается от прочих замерзших тел Солнечной системы странной активностью. Так, у далекого спутника имеются собственные ледяные вулканы, активно извергающиеся льдом и водой даже несмотря на то, что и Нептун, и Тритон находятся чрезвычайно далеко от солнц а. Помимо всего прочего, программа TRIDENT будет искать подземный океан на необычной луне Нептуна в попытках выяснить причины неожиданной активности этого ледяного объекта, предоставляя человечеству все больше знаний о развитии и эволюции потенциально обитаемых миров.

Все описанные выше миссии получат финансирование в размере 3 миллионов долларов в течение следующих девяти месяцев. В конце периода разработки один или два из них будут выбраны для фактического запуска.

Венера — один из самых малоизученных объектов Солнечной системы