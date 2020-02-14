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Соленая вода периодически появляется на Марсе

Возможность существования воды в жидком виде на поверхности Марса была впервые доказана в 2000 году, когда космический аппарат Mars Global Surveyor обнаружил на красной планете каналы, сформированные потоками тогда еще неопознанной жидкости. В дальнейшем присутствие на планете больших запасов воды и льда было предсказано марсоходом “Феникс”, который работал в приполярной зоне Марса. Известно, что тогда ученые столкнулись с твердым белым веществом, испарившимся буквально спустя несколько дней после обнаружения. Почти неуловимая марсианская вода была обнаружена и на дне некоторых кратеров, а также под поверхностью планеты ржавого цвета. Новые же исследования поверхности Марса, опубликованные на портале phys.org, показывают, что ручьи очень соленой воды могут образовываться на красной планете на несколько дней в году. Что же может дать их открытие для современной науки?


Есть ли на Марсе вода?

Из-за довольно суровых климатических условий на Марсе, вода даже в твердом виде быстро сублимируется в атмосферу красной планеты, рассеиваясь задолго до того, как достигнет точки своего таяния. Однако как показывают исследования старшего научного сотрудника Института планетологии Норберта Шоргхофера, на четвертой по удаленности планете Солнечной системы имеется несколько областей, представляющих огромный интерес для научного мира. Так, в некоторых областях, как правило лежащих в средних широтах, можно обнаружить затененные участки, где во время долгой марсианской зимы скапливается большое количество льда. Когда весной снова встает солнце, лед внезапно нагревается. В детальных модельных расчетах температура повышается с -128° по Цельсию утром до -10° по Цельсию в полдень — колоссальное изменение в течение четверти дня. За такое короткое время не весь лед успевает затеряться в атмосфере.

Соленая вода периодически появляется на Марсе

Из-за того, что у Марса чрезвычайно тонкая атмосфера, отметка таяния льда на планете находится гораздо ниже, чем на Земле

Из-за того, что соль значительно понижает температуру таяния H2O, марсианская жидкость может образовываться уже при температуре — 10°C. Кроме того, в затененных местах появляется и так называемый углекислый лед, часто используемый на Земле в охлаждающих установках.

Несмотря на то, что сегодня марсианская жидкость представляет собой крайне насыщенную солями субстанцию, в далекой древности местная вода имела вполне комфортный уровень кислотности и даже могла стать источником зарождения местной жизни. Как бы то ни было, даже если Марс никогда не располагал своими хотя бы простейшими обитателями, обнаруженные источники жидкости могут помочь будущим колонистам Земли для создания будущих аванпостов и поселений. Так, даже сезонные ручьи могут указывать на наличие более обширных резервуаров влаги, скрывающихся под поверхностью планеты, которые, в свою очередь, можно будет использовать при орошении специально оборудованных теплиц на экваторе Марса уже в ближайшем будущем.

А как считаете вы, хватит ли у человечества ресурсов и храбрости для того, чтобы наконец-то решиться на амбициозное строительство первой внеземной колонии? Поделитесь своим мнением с единомышленниками в нашем официальном Telegram-чате.

Соленая вода периодически появляется на Марсе

Поверхность Марса

14 февраль 2020 /
Новости технологий
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