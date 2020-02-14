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В полиции Новой Зеландии появится первый виртуальный сотрудник. Что он умеет?

Сегодня компаниям, которые предоставляют какие-либо услуги, не нужно нанимать сотрудников, помогающих клиентам узнать интересующую информацию или оформить заказ. Для этого отлично подходят виртуальные ассистенты, которые задают наводящие вопросы и постепенно решают возникшую проблему. Таких помощников вы наверняка видели в интернет-магазинах и сайтах различных компаний. Да что там говорить, прямо сейчас вы можете взять смартфон и задать интересующий вопрос голосовому ассистенту Google или Алисе от Яндекса — они сразу же найдут ответ в интернете. Примерно такой помощник 17 февраля появится в одном из полицейских участков Новой Зеландии и приветствовать посетителей, помогать в оформлении документов и подсказывать номера экстренных служб. Некоторые люди вряд ли удивятся такому новшеству, но у этого ассистента есть ряд интересных особенностей.

О виртуальном сотруднике новозеландской полиции рассказало издание The Next Web. Помощник будет отображаться на специальном экране, установленном в вестибюле национальной штаб-квартиры полиции. Он представляет собой женского персонажа по имени Элла, которая умеет беседовать с посетителями полицейского участка при помощи специально обученного искусственного интеллекта. Сначала она будет уметь выполнять только базовый набор функций вроде приветствия и помощи в получении пропусков. Но если в течение трех месяцев Элла докажет свою пользу, ее возможности будут расширены.


Виртуальный полицейский с искусственным интеллектом

По словам комиссара полиции Майка Буша, на начальном этапе работы искусственный интеллект будет проходить проверку на эффективность в помощи посетителям. Если сотрудники участка убедятся в ее пользе, отвечающий за ее работу искусственный интеллект будет обучен выполнению других задач. Есть надежда на то, что благодаря ее помощи работа над поступающими задачами будет значительно ускорена и у участка не будет необходимости нанимать новых сотрудников.

В полиции Новой Зеландии появится первый виртуальный сотрудник. Что он умеет?

В будущем виртуальный помощник может появиться в уличных устройствах Police Connect для связи с полицией

Самым интересным фактом о полицейской помощнице Элле является то, что анимация ее лица и интонации голоса созданы специалистами из компании Soul Machines. Ее основателем является Марк Сагар (Mark Sagar), который ранее числился в Sony Pictures Imageworks и участвовал в создании анимации цифровых персонажей в таких фильмах как «Аватар», «Кинг-Конг» и «Человек-паук». Посмотреть на качество созданных его компанией цифровых персонажей можно на видео ниже.

Наверное, всем уже ясно, что виртуальный полицейский не предназначен для патрулирования городов. Скорее всего, в будущем она будет встроена в аппараты Police Connect, которые постепенно устанавливаются на улицах Новой Зеландии. Они предназначены для того, чтобы люди в любой момент могли связаться с полицейским участком для решения каких-либо проблем.

Есть ли польза от виртуальных ассистентов в полиции, покажет время. А пока в некоторых странах по улицам разъезжают роботы, которые в прямом смысле этого слова следят за порядком на улицах. Ознакомиться с ними можно в нашем специальном материале, в рамках которого мы разобрались в их возможностях, разновидностях и даже примерной стоимости. В общем, если вы хотите узнать больше о роботизированных хранителях порядка, настоятельно рекомендуем ознакомиться со статьей.

В полиции Новой Зеландии появится первый виртуальный сотрудник. Что он умеет?

Внешний вид виртуальной помощницы Эллы

14 февраль 2020 /
Новости технологий
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