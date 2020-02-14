Тайны мозга: действительно ли перед смертью нас ждет эйфория?

Рано или поздно вы умрете. Мы все умрем. У всего, что имеет начало, есть конец. Это — неизбежное следствие энтропии — второго закона термодинамики. И тем не менее, мало кто любит думать об этом тревожном факте. Мысль о собственной смерти скрывается в тени бессознательного, но полностью избавиться от нее нельзя. Но если смерти не избежать, то можно ли узнать, какой она будет на самом деле? Правда ли, что перед смертью перед глазами проносится вся жизнь и что умирая, в мозг е происходит мощнейший выброс эндорфинов и других химических веществ, которые дарят умирающим ощущение эйфории?

Абстрактное знание о неизбежности собственной смерти в один прекрасный момент может превратиться в ощущаемую реальность — я умру! Не известно когда и как, но в конце концов это произойдет. Эволюция предоставила нам мощные защитные механизмы для борьбы с предвидением собственной гибели — в частности, психологическое подавление и религия. Первое препятствует нам сознательно признавать или размышлять о столь неприятной истине, а второе успокаивает нас, обещая бесконечную жизнь на небесах, вечный цикл перерождений или же загрузку разум а в Облако — прямо как в сериале «Черное зеркало».

При этом, смерть не имеет такого господства над другими животными. По крайней мере не существует достоверных доказательств того, что обезьяны, собаки, вороны и пчелы обладают достаточным самосознание м, чтобы их беспокоило понимание того, что однажды их больше не будет. Таким образом, эти защитные механизмы должны были возникнуть в недавней эволюции гоминидов, менее чем за 10 миллионов лет.

Любой, кто предпринимает попытки понять смерть, вскоре осознает, что смерть не так хорошо определена как с научной, так и с медицинской точек зрения. При этом на протяжении истории человечества все знали, что такое смерть. Когда кто-то переставал дышать, а его сердце биться, это означало что человек мертв. Смерть была хорошо разграниченным моментом времени. Однако все изменилось с развитием медицины и технологий. Современная высокотехнологичная интенсивная терапия отделила сердце и легкие от мозг а, который отвечает за ум, мысли и действия.

Огромное количество людей во всем мире верят в жизнь после смерти

В ответ на эти технологические разработки в 1968 году в знаменитом докладе Специального комитета Гарвардской медицинской школы была представлена концепция смерти как необратимой комы — потери функций мозг а. Эта корректировка была официально принята в 1981 году. Документ определяет смерть как необратимое прекращение функций кровообращения и дыхания или необратимое прекращение работы мозг а. Все просто — вы мертвы, когда ваш мозг перестает функционировать. Это определение сегодня используется в большинстве стран мира. Подавляющее большинство смертельных случаев происходит после прекращения сердечно-легочной деятельности а затем функционирования мозг а. Неврологическая смерть — обусловленная необратимой комой, отсутствием реакций или дыхания — встречается редко за пределами отделений интенсивной терапии, где обычно находятся пациенты с черепно-мозг овыми травмами или после передозировки опиоидами. Смерть мозг а может быть определяющим фактором, но она не упрощает клиническую диагностику — биологические процессы могут сохраняться даже после смерти мозг а.

Почему биологическая смерть неизбежна?

Смерть создает пространство для новых вещей. Это утверждение также верно для человеческого организма, который состоит из миллиардов клеток, которые делятся каждый день и таким образом обеспечивают рост. У живых организмов есть очень эффективный метод уничтожения лишних или потенциально опасных клеток, таких как вирусы или раковые клетки: запрограммированная гибель клеток — когда старые ячейки заменяются новыми, идентичными ячейками. Но со временем деление клеток замедляется и останавливается. Ответственность за это, вероятно, несут теломеры — концевые участки хромосом: если путем деления клеток теломеры укорачиваются, то в конечном итоге клетки перестают делиться, в результате старые клетки не умирают. Сегодня ученым известно, что чем короче теломеры, тем быстрее наступает старение организма. Это происходит даже несмотря на существование теломеразы — фермента, который может обеспечить продолжение клеточного деления. Дело в том, что теломераза также может ускорить развитие рака и по этой причине фермент активен только в нескольких клетках.

Выходит, процесс физического старения заканчивается отказом нескольких органов: сердечно-сосудистая система, легкие и мозг не функционируют. С медицинской точки зрения, существуют различные типы смерти: «клиническая смерть», при которой сердечно-сосудистая система выходит из строя, пульс и дыхание прекращаются, органы больше не снабжаются кислородом и питательными веществами. В случае клинической смерти сердечно-легочная реанимация все еще возможна и часто оказывается успешна. Однако в случае смерти мозг а, реанимация невозможна.

Что происходит с телом человека после смерти?

С того момента, как врачи диагностируют смерть, органы могут некоторое время выживать без кислорода и питательных веществ. Лишь постепенно клеточное деление полностью прекращается и затем клетки погибают. Если погибло слишком много клеток, органы больше не могут регенерировать. Самая быстрая реакция происходит в мозг е, где клетки умирают через три-пять минут. Сердце может продолжать биться до получаса. Как только кровь перестает циркулировать, она тонет и образует «пятна смерти». Они могут дать судмедэксперту информацию о причине смерти и месте смерти.

Через два часа наступает посмертная ригидность, потому что организм больше не вырабатывает жизненно важный источник энергии для клеток. — аденозинтрифосфат. Без него мышцы становятся жесткими. Через несколько дней эта посмертная ригидность снова ослабевает. Деятельность желудочно-кишечного тракта полностью прекращается только через два-три дня, а бактерии в нем ускоряют разложение организма. Патогенные микроорганизмы, однако, остаются опасными в течение длительного времени. Например, возбудители гепатита живут несколько дней, а бактерии туберкулеза — годами. В общей сложности процесс разложения человеческого тела занимает около 30 лет.

Каково это — умереть?

Результаты исследования Джимо Борджигина и его коллег из Мичиганского университета, опубликованного в PNAS, могут помочь объяснить, что происходит в мозг е непосредственно перед смертью. В ходе исследования ученые вызвали остановку сердца у крыс во время измерения электрической активности в мозг е с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). То, что они обнаружили, было поразительно: перед смертью активность мозг а на определенной частоте, называемой гамма-диапазоном, увеличилась более чем в два раза по сравнению с тем, когда животные были живы. В течение многих лет гамма-колебания считались признаком сознания человеческого мозг а. Считается, что волны активности в гамма-диапазоне появляются, когда мы предаемся воспоминаниям и осознаем происходящее вокруг нас. Но могли ли крысы находиться в подобном сознательном состоянии непосредственно перед смертью?

К сожалению, точного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Дело в том, что корреляция — не то же самое, что причинность. Как бы ни было заманчиво установить связь между этими всплесками нейронной активности и сознания, существуют как минимум две проблемы. Во-первых, мы не знаем, воспринимают ли крысы сознание так же как мы. К тому же, мы не знаем, что это за мозг овая активность. Во-вторых, даже если крысы находятся в сознании, мы не можем сделать вывод о том, что эти всплески активности отражают сознание , исходя только из мозг овой активности.

Но почему мозг устраивает такое шоу непосредственно перед смертью? Отражает ли это попытку понять необычные внутренние сигналы или же это просто механизм преодоления стресса? Исследователи старались исключить боль в качестве объяснения полученных результатов. В ходе исследования они обнаружили те же всплески активности, когда смерть наступала безболезненно с использованием углекислого газа, а не искусственной остановки сердца. Однако чтобы получить точные ответы, вероятно, потребуется провести аналогичные исследования на людях. Один из таких подходов заключается в регистрации ЭЭГ у пациентов во время смерти.

Другой подход может заключаться в том, чтобы вызывать похожие всплески гамма-активности у людей в моменты бодрствования и проверять уровень сознания. Как сообщил нейрофизиолог Кардиффского университета Дэйв МакГонигл изданию The Guardian, проверка того, может ли околосмертный опыт быть вызван нейростимуляцией — с помощью экспериментов, которые вызывают увеличение гамма-синхронизации у людей — может оказаться путаницей между корреляцией и причинностью.

Происходит ли перед смертью выброс эндорфинов?

Фактический момент смерти понять довольно сложно. Однако согласно результатам недавно опубликованного исследования, непосредственно перед смертью в организме увеличивается количество гормонов и химических веществ, связанных со стрессом. Эти же химические вещества присутствуют в организме больных людей и вызывают воспаление. Учитывая такое изменение химических веществ в организме, можно предположить, что непосредственно перед смертью может произойти мощный выброс эндорфинов — химических веществ, которые отвечают за удовольствие и чувство счастья. Так, результаты исследования, проведенного в 2011 году, показали, что уровень серотонина — другого химического вещества, который, как считается, также способствует ощущению счастья, утроился в мозг е шести крыс в моменты их смерти. Таким образом, нельзя исключить вероятность того, что нечто подобное может происходить с людьми.

мозг — самый сложный и малоизученный орган тела человека

Но что может вызвать эйфорические переживания во время смерти, кроме эндорфинов или других нейротрансмиттеров? Когда тело перестает функционировать, активность мозг а также прекращается. Вполне возможно, что способ, которым это происходит, каким-то образом влияет на то, что именно мы испытываем в момент смерти. Американский нейроанатом Джилл Болт-Тейлор в своем выступлении на TED описала чувство эйфории, которое она испытала во время околосмертного опыта в результате травмы левого полушария мозг а. Интересным является и то, что хотя травма Болт-Тейлор была на левой стороне мозг а, травма на правой стороне мозг а также способна усилить ощущение близости и причастности к высшей силе.

Процесс умирания является священным для представителей самых разных религий, в том числе для буддистов, которые верят, что момент смерти обеспечивает большой потенциал для ума. Они видят переход от жизни к смерти как самое важное событие в жизни — тот момент, когда человек переносит карму из этой жизни в другие жизни. Однако это не означает, что религиозные люди испытывают больше радостных переживаний в момент смерти. В конечном счете, каждая смерть уникальна и мы не можем предсказать кто и при каких обстоятельствах покинет этот мир.

И все же, результаты еще одного исследования, опубликованного в журнале Psychological Science свидетельствуют о том, что непосредственно перед смертью негативные мысли и страх сменяются счастливыми мыслями. Будем надеяться, что так оно и есть.

Возможно в будущем, исследователям удастся узнать, что именно мы видим перед смертью и почему