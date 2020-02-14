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Мог ли новый обнаруженный вирус попасть на Землю с метеоритом?

Наша планета — уникальное прибежище жизни во Вселенной, которая проявляет себя порой в самых необычных формах. Так, одной из самых необычных биологических находок последнего времени стало обнаружение совершенно нового типа вируса, чьи характеристики генов не похожи на те, что были исследованы человеком ранее. Откуда же берет свое происхождение гигантский вирус, заражающий преимущественно амеб, и может ли он быть путешественником с другой планеты, попав к нам на Землю при помощи метеорита, каким-то образом уцелевшего в атмосфере?


В Бразилии обнаружен новый таинственный вирус

Гигантские вирусы — уникальные в своем роде микроорганизмы, которые можно рассмотреть под микроскопом. Благодаря своим размерам, вирусы некоторое время считались подвидом обитавших в воздухоохлаждающей системе Великобритании бактерий, однако изучение генетических свойств этих организмов показало наличие у них особо крупного генома и возможности интеграции с другими микроорганизмами-протистами.

Один из таких необычных вирусов был недавно обнаружен в ручье озера Пампулья в Бразилии, когда команда ученых-биологов собирала пробы воды с целью нахождения новых видов микроорганизмов. Несмотря на то, что обнаруженный вирус считается гигантским и поражает преимущественно амеб, его уникальные размеры сложно назвать большими: диаметр вируса составляет всего 80 нанометров, сообщает портал livescience.com.

При проведении анализа генома микроорганизма, ученые выявили у него наличие уникальной генной сигнатуры, которая никогда ранее не встречалась в других вирусах. Согласно исследованию, лишь 6 из 74 генов обнаруженного организма показали некоторое сходство с другими известными генами. “Яравирус” — именно так был назван новый крошечный “гигантский” вирус — бросает вызов общепринятой классификации ДНК-вирусов.

Мог ли новый обнаруженный вирус попасть на Землю с метеоритом?

Обнаруженный в Бразилии вирус не похож на уже обнаруженные ранее микроорганизмы

Из-за того, что оболочка вируса не похожа ни на один из известных ранее белков, исследователи не могут определить точное место происхождения вируса. Для того, чтобы это сделать, ученые планируют рассмотреть все известные к настоящему моменту сигнатуры вирусов и сравнить их характеристики с вновь обнаруженным микроорганизмом. К счастью, яравирус не способен заразить клетки человека и причинить им вред. Более того, найденный вирус может оказаться полезным окружающей среде, помогая в переработке питательных веществ или при борьбе с вредителями.

Несмотря на то, что процесс определения места происхождения вируса может занять некоторое время, исследователи надеются продолжить анализ особенностей микроорганизма для того, чтобы понять, как он взаимодействует с амебами и другими потенциальными хозяевами. Специалисты утверждают, что обнаружение уникального вируса в очередной раз доказывает, что человечество находится лишь в самом начале своего пути в изучении всего имеющегося на Земле разнообразия живых организмов. И, быть может, именно обнаруженный в Бразилии яравирус однажды станет надежным доказательством теории о панспермии, о чем вы можете подробнее прочитать в данной статье.

Мог ли новый обнаруженный вирус попасть на Землю с метеоритом?

Могут ли метеориты быть “сеятелями жизни”?

14 февраль 2020 /
Новости технологий
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