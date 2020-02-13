Почему летучие мыши считаются идеальными переносчиками болезней?

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус Эбола и вирус Марбурга, которые входят в список самых опасных патогенных вирусов, известных на данный момент, предположительно были получены от летучих мышей. Кроме того, к передаче возбудителя бешенства, SARS, MEPC и, очевидно, нового вида коронавируса, они причастны также, судя по имеющимся исследованиям. Что же позволяет летучим мышам быть настолько идеальными вирусными инкубаторами?

Заболевания, возникающие по вине летучих мышей

Как известно, летучие мыши являются естественным источником бешенства, но несмотря на эту весьма неприятную особенность, никакой угрозы для человека они не несут. Представители рукокрылых в своей среде обитания не являются опасными для людей, большая угроза для здоровья человека возникает только в случае употребления их в пищу. Вместе с тем, в некоторых странах блюда из летучих мышей считаются одними из основных национальных блюд.

Согласно статье, опубликованной на сайте Sciencealert.com, заинтересовавшись данной особенностью летучих мышей, ученые провели новое исследование, в ходе которого им удалось изучить иммунную систему рукокрылых и ее ответ на различного рода вирусы. В своем исследовании команда ученых изучила инфекционность вируса на линиях клеток летучих мышей. В качестве контрольных клеток, специалисты использовали клетки Vero, которые были получены от африканской зеленой обезьяны.

Ученые отметили, что одной из важнейших особенностей в иммунном ответе летучих мышей является молниеносное производство сигнальной молекулы, которую принято называть интерферон-альфа, запускаемую в ответ на вирус. В то время, как белки интерферона секретируются вирус-инфицированными клетками, рядом расположенные клетки переходят в защитное состояние.

В ходе эксперимента клеточные структуры подвергались воздействию различного рода патогенных микроорганизмов, имитирующих вирусы Эбола и Марбурга. В то время как клетки обезьяны были быстро перегружены вирусной атакой, клетки летучей мыши активно сопротивлялись вирусной атаке благодаря сверхбыстрой передаче сигналов интерферона. Выяснилось, что благодаря эффективной работе сигнальных систем иммунитета, которые предотвращают гибель клеток, организм летучих мышей является устойчивой и эффективной системой в борьбе с опаснейшими вирусами. Как бы то ни было, с помощью интерферона вирусам приходится остаться в организме летучей мыши, где они вынуждены адаптироваться и развиваться, мутируя во все более сильные и заразные виды вирусов.

Поскольку эффективная иммунная система летучих мышей способна отразить вирусную атаку, сами вирусы “совершенствуются” для того, чтобы преодолеть поставленный живым организмом барьер. Затем при передаче вируса кому-либо из живых существ, иммунная система заразившегося не выдерживает натиск усилившегося вируса, что в конечном итоге приводит к развитию и распространению опаснейших заболеваний по всему миру.

Ученые отметили, что альфа-интерферон, обеспечивающий сверхбыстрый ответ защитных систем клеток организма, есть и у человека, но почему он не обладает таким же эффектом, как у представителей семейства рукокрылых, им еще только предстоит выяснить. Специалисты предполагают, что вызванная интерфероном противовирусная реакция у человека вряд ли бы несла только положительный эффект, поскольку вирусная инфекция могла бы перетекать в скрытую форму, пойдя по аналогичному пути мутаций, как и в случае с летучими мышами.

В странах Юго-восточной Азии, Африке и Океании летучих мышей употребляют в пищу