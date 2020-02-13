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Создан робот-хирург, способный сшивать кровеносные сосуды

Когда-то давно хирургические операции проводились при помощи грубых инструментов и нередко завершались смертью пациента. Сегодня же хирургия шагнула далеко вперед и доктора даже способны проводить операции на мозге с целью лечения алкоголизма. Однако, никто не застрахован от того, что руки хирурга могут нечаянно дернуться и повредить человека, поэтому производители медицинской техники разрабатывают специальных роботов, совершающих максимально четкие движения. Например, недавно в научном журнале Nature Communications было опубликовано описание робота-хирурга MUSA, способного сшивать кровеносные сосуды диаметром до 0,3 миллиметра. Робот уже доказал свою работоспособность, проведя хирургические операции с участием настоящих людей.

По словам авторов научной статьи, робот MUSA разработан нидерландской компанией MicroSure для так называемой реконструктивной микрохирургии. Под этим термином принято понимать совокупность хирургических операций по восстановлению утраченных тканей. Проведением такого рода хирургических вмешательств могут заниматься и обычные доктора, однако для этого требуется много опыта и сил. К тому же, человеческий труд стоит очень дорого, а предоставив работу над восстановлением тканей роботам можно значительно снизить стоимость операций. Судя по результатам тестирования, роботизированная система MUSA справляется с поставленными задачами не хуже опытных хирургов.

Робот для проведения хирургических операций

Работоспособность хирурга MUSA была проверена в ходе операций на 20 добровольцах. Всеми ими были женщины, страдающие от рака груди, которая впоследствии стала причиной развития лимфостазы. Этот термин используется докторами для обозначения накопления жидкости в межклеточном пространстве, причиной которому является нарушение тока лимфы.

Для лечения лимфостазы, как правило, проводится хирургическая операция, подразумевающая под собой соединение сосудов и капилляров. Примечательно, что чем больше мелких сосудов удается восстановить хирургам, тем здоровее становится человек. Робот MUSE выполняет эта задачу, копируя движения настоящего хирурга в несколько раз уменьшенном масштабе. При этом компьютерные алгоритмы улавливают дрожание рук управляющего хирурга и дают роботу команды только на выполнение четких движений. Таким образом, робот уменьшает вероятность врачебной ошибки и увеличивает шансы на проведение успешной операции.

Создан робот-хирург, способный сшивать кровеносные сосуды

Робот MUSA умеет сшивать сосуды диаметром до 0,3 миллиметров

Спустя 3,5 месяца после проведения операции, исследователи сравнили скорость и качество работы MUSE с результатами настоящих хирургов. По их словам, качество сделанных роботами швов оказалось ничуть не хуже, чем если бы их сделали человеческие руки. Только вот робот выполнял операцию в среднем 2 часа, в то время как обычно на это требуется около 1,5 часа. Но разработчики считают, что такая большая разница во времени работы связана с тем, что управляющие роботом люди просто пока не привыкли работать с системой. Так что в будущем выполнение таких операций может проводиться гораздо точнее и быстрее. Только вот снизится ли стоимость хирургических вмешательств, неизвестно, потому что в деле все еще задействованы люди и система не умеет работать самостоятельно.

Создан робот-хирург, способный сшивать кровеносные сосуды

Робот MUSE создан нидерландской компанией MicroSure

13 февраль 2020 /
Новости технологий
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