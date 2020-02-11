Археологи нашли фигуру из настольной игры времен викингов

Фигурка из скандинавской настольной игры хнефатафл

Жители древней Скандинавии, как и многие другие жившие сотни лет назад народы, обладали крайне богатой и интересной для нас культурой. Она состояла из множества верований и традиций, некоторые из которых настолько непонятны для ученых, что они до сих пор не могут разгадать их тайн ы. Например, совсем недавно на территории норвежской губернии Мере-ог-Ромсдал были найдены останки огромного корабля, о предназначении которого археологам пока остается только догадываться. Но некоторые находки ученых бывают весьма просты для понимания, потому что хотя бы немного нам знакомы. К таким находкам можно отнести фигурку размером с небольшую конфету, которая использовалась в настольной игре викингов. Но неужели у древних воителей было время на такие развлечения?

По данным организации DigVentures, которая занимается археологическими раскопками, фигура была найдена в сентябре 2019 года на территории английского острова Линдисфарн. Известно, что сотни лет назад там располагался монастырь, который был разорен в 793 году нашей эры во время набега викингов. Именно там археологи раскопали сделанную из белого и синего стекла фигурку, возраст которой оценивается в 1200 лет. Эта древняя фигура явно была сделана с большим трудом, поэтому ввиду своего возраста и использования дорогих материалов, считается очень ценной.

Самая древняя настольная игра

По мнению исследователей, найденная фигурка олицетворяет собой короля из скандинавской игры хнефатафл, название которой можно дословно перевести как «стол короля». По своей сути она представляла собой всем известные шахматы, потому что игровым полем служила доска с нечетным количеством клеток. Игрокам разрешалось помещать фигурки в любую сторону и на любое расстояние, но на «трон» и угловые клетки могли вставать только короли. Целью белых фигурок является доведение короля до одной из угловых клеток, а черные фигуры пытаются захватить короля.

Исходя из того, что фигура была сделана из дорогих материалов, ученые предположили, что она принадлежала одному из правителей викингов. Она была изготовлена во времена самых первых набегов викингов на британские земли, но историки не отрицают, что эта игра могла быть знакома даже древним британцам. Они не исключают того, что викинги играли в настольную игру даже со своими потенциальными врагами, но по каким именно правилам, им вряд ли когда-нибудь удастся узнать.

В том, что монахи из острова Линдисфарн могли пойти с викингами на сотрудничество, нет особых сомнений. Так как они впервые видели скандинавских воинов, они могли быть сильно напуганы. К тому же, историки описывают монастырь далеко не как тихое и скромное место, а как оживленный перевалочный пункт. Вероятно, викинги разграбили это место и отправились в королевство Нортумбрия, которая впоследствии была захвачена.

Вообще, на данный момент известно, что викинги завезли игру хнефатафл во многие страны, в которых успели побывать. Например, есть свидетельства того, что об этой настольной игре знали в Гренландии, Исландии и даже в Киевской Руси. Однако, когда в Скандинавии появились настоящие шахматы, о древней логической игре постепенно забыли.