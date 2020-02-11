Какой пульс считается нормальным у человека?

Ранее считалось, что сердце человека совершает 60-80 ударов в минуту

По тому, сколько сокращений совершает наше сердце в течение одной минуты, можно узнать, насколько мы здоровы. Например, частое сердцебиение может сигнализировать о том, что у человека появились проблемы с нервной системой и иммунитетом. Если же пульс человека упал, это может быть симптомом повышенного внутричерепного давления, переохлаждения или отравления. Многие врачи считают, что в состоянии покоя сердце здорового человека совершает 60-80 ударов в минуту. Но результаты проведенного американскими учеными исследования показали, что все это время доктора могли серьезно ошибаться и не замечать у пациентов признаков развития серьезных болезней.

О новом открытии ученых из США было написано в научном журнале PLOS ONE. В рамках научной работы исследователи изучили данные о сердечном ритме как минимум 92 тысяч человек. Всех их объединял средний возраст в районе 46 лет и что они на протяжении года носили браслет для отслеживания частоты сердечных сокращений. Как оказалось, «нормальная» частота сердечных сокращений у разных людей может отличаться. Если для одного человека 60 ударов в минуту является нормой, то для другого такой сердечный ритм может быть сигналом к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Сколько ударов в минуту совершает человеческое сердце?

В ходе изучения данных 92 тысяч участников исследования выяснилось, что частота сердечного ритма у людей колеблется между 40 и 109 ударами в минуту. Ученых сильно удивил настолько большой диапазон частоты сердцебиения людей. В ходе дальнейшей работы оказалось, что сердце мужчин совершает от 50 до 80 ударов в минуту, а у женщин — от 53 до 82 ударов в минуту.

По словам ученых, на частоту сердцебиения могут влиять такие факторы как возраст, масса тела и наличие вредных привычек вроде чрезмерного употребления алкоголя и курения. В некоторые моменты у людей наблюдаются резкие перемены в частоте ударов и особенно это актуально для женщин. По мнению ученых, это связано с гормональными изменениями, которые происходят в течение каждого месяца. Также изменения в частоте сердцебиения были замечены в разные сезоны года. Например, в январе сердца людей бьются чаще, чем в июне.

В конечном итоге ученые заключили, что такого понятия как «нормальное сердцебиение» может вообще не существовать. Получается, что когда лечащий врач видит, что количество сердечных сокращений пациента составляет 70 ударов в минуту и называет его здоровым — он может сильно ошибаться. Как и говорилось выше, для одних людей 60-80 ударов в минуту действительно могут быть показателем нормального сердцебиения, но другим людям из-за особенностей организма может быть необходим более интенсивный ритм сердца.