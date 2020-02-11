Можно ли распознать депрессию по анализам крови?

Депрессию можно выявить по анализам крови

Депрессия по праву считается одной из самых распространенных психических заболеваний, потому что по статистике от нее страдает как минимум 264 миллионов человек всех возрастов. Для человека в депрессивном состоянии характерны упадок сил, нежелание что-либо делать и потеря интереса ко всему происходящему. Если вовремя не выявить проблему и не заняться лечением, депрессия может стать причиной смерти человека. Примечательно, что чем раньше врачи выясняют о предрасположенности человека к депрессии, тем меньше проблем пациент испытает в будущем. Но как же выявить депрессию до появления ее симптомов? Ученые уверены, что это можно сделать при изучении анализов крови.

Об этом, по крайней мере, рассказали японские ученые в своей статье, опубликованной в научном журнале Scientific Reports. В своей новой работе группа исследователей во главе с профессором Ясуко Ямамото опиралась на факт о том, что в крови людей с депрессией содержится много продуктов, участвующих в обмене веществ. В частности, ранее ими было замечено, что депрессия часто сопровождается воспалительными процессами, при которой аминокислота триптофан вместе с пищей превращается в никотиновую кислоту. При этом выделяется антраниловая кислота, высокое содержание которой можно выявить путем взятия у человека анализов крови.

Первые симптомы депрессии

Чтобы проверить, можно ли выявить развитие депрессии до появления симптомов вроде подавленности и апатии, ученые провели эксперимент. Они взяли анализу крови у 61 пациента, которые прошли психологические тесты и выяснили, что предрасположены к возникновению депрессивного расстройства. Для сравнения их анализов, они также взяли образцы крови у 51 относительно здорового человека. Возможно, у них и были какие-либо заболевания, но депрессивное поведение им явно было чуждо.

Для изучения крови участников эксперимента ученые применили метод жидкостной хроматографии, при которой смеси веществ разделяются для дальнейшего изучения физико-химических свойств. Как они и ожидали, в крови людей со склонностью к депрессии действительно была повышена концентрация антраниловой кислоты. Более того, у подверженных депрессивному расстройству женщин было обнаружено пониженное количество триптофана, то есть эта аминокислота при депрессии превращается в никотиновую кислоту быстрее. Именно из-за этого концентрация антраниловой кислоты в крови и повышается.

В ходе дополнительных исследований ученые также выяснили, что чем больше антраниловой кислоты содержится в организме человека, тем сильнее он начинает ощущать симптомы депрессии. Помимо слабости и апатии у многих пациентов могут возникать воспаления и даже физическая боль. Такие выводы были сделаны на основе изучения состава крови у 33 участников исследования, которые больше всех остальных были подвержены более тяжелым депрессивным состояниям.

В конечном итоге руководитель научной работы Кунияки Сайто заключил, что взаимосвязь между уровнем антраниловой кислоты в крови человека и его предрасположенностью к депрессии действительно есть. Возможно, в скором будущем анализы крови действительно помогут врачам выявлять проблемы с психическим здоровьем пациентов до возникновения серьезных проблем и своевременно заниматься их лечением.