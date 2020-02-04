Почему введение беспрецедентного карантина в Китае — плохая идея?

Транспортировка больного коронавирусом в Китае

Вспышка коронавируса в Китае стала причиной беспрецедентного карантина в истории нашего вида. Во время последних крупных эпидемий все зараженные находились в карантине в больничных палатах или у себя дома. Неудивительно, что решение китайского правительства остановить распространение 2019-nCoV путем помещения в карантин крупных городов-миллионников в провинции Хубэй вызывает обеспокоенность многих эпидемиологов. Дело в том, что подобное решение может создать намного больше проблем, чем сама вспышка инфекционного заболевания и даже ухудшить и без того непростую ситуацию в Поднебесной.

К чему привела изоляция миллионов человек?

Некоторые эксперты в области здравоохранения, в том числе Лоуренс Гостин, в интервью Changing America приводит доводы в пользу того, что массовые карантины на самом деле могут ухудшить кризис.

Теоретически, изолировать вирусную вспышку можно запретом на перемещение людей из эпицентра вспышки в другие регионы. Но введение карантина в Китае может оказаться слишком масштабным — согласно последним подсчетам, в мероприятиях участвуют не менее 56 миллионов человек — а также несвоевременным. Дело в том, что конец января в Китае традиционно приходится на празднование нового года по лунному календарю. В это время миллионы граждан Поднебесной путешествуют по стране и выезжают за ее пределы. Так, непосредственно перед закрытием города Ухань, его покинуло не менее 5 миллионов человек.

Других исследователей также беспокоит способность китайских властей контролировать перемещение миллионов человек, которые находятся в закрытых городах. Эти люди, вероятно, напуганы и, несомненно, отчаянно пытаются защитить себя и свои семьи. Как пишет The Conversations, врачи в медицинских учреждениях Ухани находятся будто в «состоянии войны», а в нескольких городах Китая полностью остановлено движение общественного транспорта.

Улицы китайских городов сегодня выглядят так

Более того, критики массового карантина полагают, что аргумент в пользу закрытия городов основывается на опасном предположении о том, что риск заражения одного человека такой же, как и риск другого, просто потому, что эти люди живут в одном регионе. Однако в реальности, особенно на ранней стадии вспышки, существуют группы повышенного риска и за состоянием здоровья именно этих людей требуется пристальное наблюдение. Подобные меры должны быть предприняты перед тем, как будут рассмотрены другие радикальные стратегии. Более того, введение настолько масштабного карантина нарушает права здоровых граждан Китая.

По мнению многих исследователей, вместо массового карантина намного эффективнее будут меры по отслеживанию контактов в группе риска, просвещение населения, применение лекарств и защитного оборудования , а также доступ к непрерывной и эффективной связи больных с медицинскими службами и больницами. В реальности же китайские больницы оказались переполнены людьми — длинные очереди в больничных коридорах и массовое скопление людей в период эпидемии только способствует распространению инфекции. Так, первая неделя карантина привела к массовой панике, нехватке продовольствия и медикаментов.

Коронавирус захватывает мир?

Между тем, несмотря на предпринятые меры, случаи коронавируса были зарегистрированы в 24 странах включая Россию. Как сообщает Интерфакс, Минздрав внес коронавирус в список наиболее опасных заболеваний, попутно закрыв границу на Дальнем Востоке и ограничив авиа и железнодорожное сообщения с Китаем. В США Центры по контролю заболеваний (ЦКЗ) перешли в режим реагирования на чрезвычайные ситуации. Всех пассажиров, прибывающих из зараженных районов в международные аэропорты тщательно проверяют и предоставляют помощь и информацию путешественникам, отправляющимся в Азию.

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале The Lancet, более 75 000 человек — в десять раз больше официальных подтвержденных случаев — были инфицированы коронавирусом в Ухане. Как пишут исследователи в своей работе, по состоянию на 25 января 2020 года в Ухане было инфицировано 75 815 человек. При этом 31 января правительство Китая сообщило, что число подтвержденных случаев заболевания превысило 9700 по всей стране, включая 213 смертей.

Очевидное несоответствие между смоделированными оценками ученых и фактическим количеством подтвержденных случаев заболевания в Ухане может быть связано с рядом факторов. В их число входит длительный инкубационный период и время, необходимое для подтверждения диагноза с помощью лабораторных анализов. Полученные исследователями результаты также свидетельствуют о том, что каждый зараженный 2019-nCoV человек, в среднем мог заразить от двух до трех человек. Это означает, что количество инфицированных удваивается каждые 6,4 дня. Ученые также обеспокоены тем, крупные города за рубежом с тесным транспортным сообщением с Китаем могут стать эпицентром вспышки.

Коронавирус собственной персоной

Что касается хороших новост ей, то смертность от нового коронавируса на данный момент не сравнима со смертностью от SARS — тяжелого респираторного синдрома, вспышка которого пришлась на 2003 год. Чтобы не заболеть, эпидемиологи рекомендуют соблюдать ряд простых но эффективных правил: тщательно мыть руки, особенно после посещения общественных мест, избегать мест скопления людей, чихать и кашлять в носовой платок. Будьте здоровы!