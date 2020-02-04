Можно ли заразиться китайским вирусом через посылку с AliExpress

Стоит ли бояться посылок из Китая?

Мир охватывает массовая истерия по поводу коронавируса 2019-nCoV. Сейчас про это пишут буквально все, в том числе, и мы на страницах нашего сайта. Люди даже не запомнили его названия, называя его просто “китайский вирус”, но боятся его изо всех сил. Многие даже не хотят из-за этого заказывать посылки с AliExpress. На самом деле в чем-то они правы. Сейчас действительно опасно делать подобные заказы. Вот только подкралась эта опасность, как говорится, откуда не ждали. Тем не менее, люди упорно продолжают спрашивать, можно ли покупать там чехлы, кабели и прочие мелочи, к которым мы так привыкли. Ответим на этот вопрос и приведем аргументы.

Что можно заказать на AliExpress?

Хоть выше я и написал, что на “алике” можно заказать кабели и чехлы, все мы прекрасно понимаем, что ассортимент товаров, представленных на этой площадке, куда шире. Там есть буквально все. Например, на днях я натыкался на готовый камин за несколько сотен тысяч рублей.

Кроме бытовых вещей, нужных каждому, многие заказывают там товары, которые помогают им зарабатывать. Особенно это касается мастеров, которые занимаются ремонтом чего-либо и заказывают различные расходники, а также тем, кто привык мастерить, в том числе, и на заказ. Несмотря на наличие большого количества тематических магазинов, многие привыкли заказывать необходимые материалы именно из Китая.

Кто-то покупает наушники, смартфоны, инструменты, товары для дома и многое другое. Именно поэтому вопрос — “Можно ли сейчас заказывать товары на AliExpress” — звучит все чаще. Люди не готовы отказываться от своих привычек или просто не могут найти в своем городе аналоги за нормальные деньги.

Опасен ли вирус при заказе с AliExpress?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к науке. Прежде всего стоит вспомнить, что вообще такое вирус. Напомню, что это сложная форма жизни, задачей которой является внедрение своего ДНК в клетку живого организма или растения. После этого клетка может или погибнуть, или стать носителем вируса, или, если вирус будет побежден, он потеряет свою силу, проникнет в ДНК организма и сможет передаться другим поколениям.

Из сказанного становится понятным, что для существования вирусу нужна живая ткань. Именно из нее он берет белок для обеспечения своей деятельности и для размножения. Без соответствующей среды большинство вирусов не выживает и суток. В редких случаях период выживания может растянуться до нескольких суток. Если на предмете находятся биологические следы, вроде слюны, тканей живого организма или крови, время жизни вируса может еще увеличиться, но незначительно.

Кроме этого, на “время жизни” вируса может оказать влияние перепад температур, изменения влажности и воздействие химических веществ, в том числе, и тех, из которых состоит, например, упаковка товара. Как правило, все это оказывает на вирус разрушающее воздействие и сокращает его жизненный цикл.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что даже в самом лучшем для него случае, вирус выживает вне питательной среды не более недели. Часто ли к вам приходили посылки меньше, чем через неделю? Вывод прост — заказ посылок из Китая является достаточно безопасным. По крайней мере, если основываться на известных данных. Возможно, вирус мутирует, но пока дела обстоят именно так, как я описал. Впрочем, одно “но” все равно есть.

Время доставки с AliExpress во время эпидемии?

Несмотря на кажущуюся безопасность, не стоит быть таким оптимистом и стоит понимать, что заказ товаров именно сейчас вы делаете на свой страх и риск. Вероятность передачи вируса все равно есть, хоть и очень небольшая. Возможно, стоит пока повременить с покупками.

Кроме этого, есть еще одна неприятная особенность в заказах, которые вы сделаете сейчас. Из-за введенных мер безопасности, нехватки рабочих рук в Китае и многих других факторов, срок поставки товара может очень сильно увеличиться. Возможно, даже до нескольких месяцев.

Есть даже случаи, когда китайские продавцы просили отменить заказы сделанные в конце января, так как не могут гарантировать доставку товара в срок. Для продавца это лишние расходы и головная боль от споров и претензий, которые на него посыпятся.

Задержки товара я могу подтвердить лично. В первой половине декабря я заказал пару аксессуаров для фото , которые должны были прийти в первых числах января и уже месяц висят в статусе “прибыло в страну назначения”. Можно долго гадать, связано ли это с текущими событиями или нет, но факт остается фактом. Тем более, границу они пересекли после первого случая заражения.

Как обезопасить себя от вируса?

Если вы хотите заказать что-то с китайских площадок, но боитесь того, что вместе с посылкой к вам приедет вирус, можете принять некоторые меры безопасности. Например, обработать посылку антисептическими средствами, при этом проводить процедуру в резиновых перчатках и в маске. Так вы сможете удалить вирус, если он все же доедет до вашего почтового отделения.

Заказ товаров из Китая сейчас вызывает очень много вопросов.

Для защиты самого себя все средства уже были описаны в нашей статье. Если в двух словах, то надо мыть руки, избегать мест массового скопления людей и следить за своим здоровьем. Чтобы не разносить вирусы, при первых признаках заболевания надо сидеть дома и лечиться. Ну и самое главное, не пользоваться антибиотиками для борьбы с вирусными заболеваниями. Они делают только хуже, так как не причиняют никакого вреда вирусам, но истощают организм и убивают тех, кто может помочь в борьбе с возбудителем ОРВИ.

Стоит ли заказывать на AliExpress?

Свое мнение я навязывать никому не буду, но раз вы читаете эти строки, значит высказать его я имею право. Я бы не стал сейчас заказывать ничего с китайских сайтов. Все же риск заражения, хоть и незначительный, но есть. Но самое главное, это долгое ожидание, риск столкновения с которым существенно выше риска заболеть.

Возможно, у меня просто нет сейчас острой необходимости в том, что можно купить только там, но я лучше куплю это чуть дороже здесь или подожду, пока уляжется. Дальше каждый решает сам для себя, но реакция продавцов говорит сама за себя. Что-то там не так, хоть представители того же AliExpress и вступают с заявлениями, что все у них хорошо.