Можно ли запомнить новую информацию, ассоциируя ее с запахами?

Улучшить память можно при помощи разных запахов

Если вы от природы обладаете отличной память ю, вы большой счастливчик. А все потому, что людям с плохой память ю для запоминания информации приходится прибегать к самым разным хитростям. Например, в 2018 году австралийские ученые и дизайнеры разработали шрифт Sans Forgetica, который помогает людям лучше запоминать читаемый текст. Также некоторые люди запоминают новую информацию, ассоциируя их с какими-либо предметами. Но можно ли сохранить в уме новую информацию, ассоциируя ее со всевозможными запахами? Ведь можно было бы, например, во время учебы вдыхать аромат определенных духов и нанести их на свою одежду во время экзаменов. Возможно, таким образом можно было бы быстрее вспомнить выученную ранее информацию?

Поиском ответа на этот вопрос занялись ученые из немецкого города Фрайбург. По данным научного журнала Scientific Reports, они провели исследование с участием 54 школьников в возрасте 11-12 лет. Перед всеми этими детьми стояла довольно сложная для них задача — выучить определенные слова из английского словаря и вспомнить их через неделю во время проверочной работы. Исследователи предложили им во время подготовки к тесту и перед сном ставить рядом с собой ароматические палочки с запахом роз. По их мнению, ассоциируя читаемые во время подготовки слова с этим запахом, дети вполне могли их лучше запомнить. А при вдыхании аромата во время сна информация могла больше закрепляться в памяти.

Как быстро запоминать информацию?

Дети были разделены на три группы. Школьники из первой группы ставили ароматические палочки на свои столы во время подготовки к проверочной работе на дому и во время самого теста. Вторая группа детей вдыхала аромат розы во время домашней подготовки и во время сна на протяжении целой недели, а на саму контрольную работу приносить ароматические палочки им было запрещено. Третья же группа детей вдыхала цветочные запахи в ходе подготовки, во время сна и даже на самой проверочной работе.

По расчетам ученых, аромат цветов помог ученикам запомнить английские слова на 30% лучше, чем при обучении без ароматизированных палочек. Также они подчеркнули, что вдыхание использованных во время обучения ароматов дополнительно улучшили работу мозг а в рамках самой контрольной работы. Ученые объяснили это тем, что ассоциируя определенные знания с разными запахами, люди могут буквально вытащить нужную информацию из памяти при повторном ощущении аромата.

По словам руководителя исследования Йюргена Корнмайера, это внезапно и удивительно, что чувство обоняния может настолько сильно улучшить память человека. Ученые и ранее об этом догадывались, но предположение было доказано только в рамках лабораторных исследований. Теперь же стало известно, что метод запоминания информации при помощи ассоциации с запахами работает и в реальных условиях.

Ученые отметили, что улучшить свое умение быстро вспоминать определенную информацию можно при помощи любых запахов. Таким образом, информацию из одного школьного предмета можно ассоциировать с запахом цветов, а другого — ароматом каких-либо духов.