Найден первый бессимптомный носитель коронавируса

На данный момент около 17 000 человек заражены коронавирусом, около 360 человек уже погибло от заболевания

Вот уже на протяжении чуть более месяца мы слышим во всех средствах массовой информации о новом коронавирусе (2019-nCoV), вспышка которого была выявлена в китайской провинции Ухань. Вместе с возрастающей международной оглаской, данный вирус увеличивает обеспокоенность среди населения многих стран, поскольку он распространился уже по всему миру. Медицинские сообщества встревожены из-за ежедневно меняющейся эпидемиологической картины и новых возможностей самого вируса, в частности, речь идет о способе передачи инфекции. Так, специалисты предполагают, что вирус способен передаваться даже во время инкубационного периода.

Коронавирус за пределами Китая

По информации, предоставленной Всемирной Организацией Здравоохранения, вирус 2019-nCoV уже вышел за границы китайского государства и распространился по территориям 23 стран, где зарегистрирован 151 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно статье, опубликованной в журнале The New England Journal of medicine, медицинские сообщества предполагают, что коронавирусная инфекция способна передаваться от человека к человеку еще в тот момент, когда ни одного симптома у заболевшего не проявилось. Данный период в медицине принято называть латентным. В настоящий момент известно, что инкубационный период, который начинается с момента попадания в организм вируса и заканчивается проявлением первых симптомов, у коронавирусной инфекции может достигать от 1 до 14 дней.

Несколько хронологично расставленных случаев заражения дают ученым полное право предполагать, что латентный период у вирусной инфекции значительно короче, чем инкубационный, что может говорить о существовании бессимптомных форм заболевания. Так, подобный случай произошел в Германии, где один из немецких бизнесменов обратился к медикам с симптомами ангины, головной болью и ознобом. На следующий день у него появился кашель и повысилась температура до отметки 39 градусов Цельсия, но уже через день его выписали из больницы и он смог выйти на работу. Как выяснилось позже, бизнесмен проводил встречи с деловым партнером из Шанхая, который прибыл на территорию Германии без каких-либо симптомов коронавирусной инфекции, но по возвращении в Китай у него был выявлен положительный результат на 2019-nCov.

В целях безопасности мужчину направили на проведение дополнительных тестов в Мюнхене, результаты которых выявили положительную реакцию на коронавирусную инфекцию. Немецким специалистам также потребовалось провести дополнительное обследование людей, которые могли бы контактировать с заболевшим мужчиной. Выяснилось, что этими людьми стали сотрудники его компании, у трех из которых было диагностировано заболевание с помощью специального теста ПЦР. Важно отметить, что до сих пор ни у одного из них не проявлялось серьезных клинических симптомов заболевания.

Таким образом, ученые предполагают, что инфекция могла передаваться во время инкубационного периода от человека, у которого болезнь протекала легко и не специфично. Данное заключение может существенно повлиять на ход распространения вируса, поскольку люди с бессимптомными формами заболеваниями способны быть переносчиками коронавирусной инфекции.

Ранее появлявшиеся заболевания, такие как острый респираторный синдром (SARS) и респираторный синдром на Ближнем Востоке (MERS), которые были вызваны другими представителями коронавирусов, не имели способность передаваться до проявления первых симптомов, но теперь же новый вид микроорганизмов смог существенно отличиться от своих предшественников.