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Найден зуб динозавра, застрявший в теле кальмара. Почему это уникальная находка?

Найден зуб динозавра, застрявший в теле кальмара. Почему это уникальная находка?

Некоторые кальмары были птерозаврам буквально не по зубам

Палеонтология, в рамках которой ученые изучают живших миллионы лет назад динозавров, является крайне интересной наукой. Например, совсем недавно исследователи изучили оставленные гигантскими созданиями следы и выяснили, что некоторые из них в определенных условиях могли ходить на двух передних ногах. Но также не так давно не менее интересное открытие было сделано международной группой палеонтологов на территории Германии. Там, среди известняковых отложений, был найден зуб одного из летающих динозавров, застрявший в теле древнего кальмара. Но почему эта находка считается уникальной и что именно ученые узнали в ходе изучения этих останков?

 

О необычной находке было рассказано в научном журнале Scientific Reports. Ученым удалось найти в известняковых отложениях останки кальмара и зуба крылатого динозавра, которые жили примерно 150 миллионов лет назад. Они очень хорошо сохранились и причиной этому палеонтологи считают то, что они лежали в сильно соленой среде. Возможно, именно благодаря этому у взрослого 30-сантиметрового кальмара сохранилось не только тело, но и чернильный мешок. Но самое интересное, что было найдено в его внутренностях — это зуб птерозавра.


Чем питались птерозавры?

По мнению палеонтологов, найденный внутри головоногого моллюска зуб принадлежал птерозавру вида Rhamphorhynchus muensteri. Длина самых крупных особей этих созданий достигала 1,26 метров, а размах крыльев составлял около 1,81 метров. Как и многие крылатые динозавры, этот вид появился около 200 миллионов лет назад и обладал похожей на клюв челюстью с множеством острых зубов. Один из них, предположительно во время охоты, и застрял в теле кальмара.

Найден зуб динозавра, застрявший в теле кальмара. Почему это уникальная находка?

Если вы забыли, кто такие кальмары — вот они

Ученым уже было известно, что многие птерозавры питались преимущественно рыбой. Об этом, по крайней мере, свидетельствовали найденные среди останков этих динозавров рыбья чешуя и косточки. Только вот то, что птеродактили также могли есть моллюсков, для палеонтологов стало довольно интересным открытием. Узнав это, они заинтересовались, каким именно образом крылатые динозавры охотились на морских созданий. Оказалось, что они ловили рыб и моллюсков в полете или стоя на берегу, а вот нырять под воду они вряд ли умели.

Найден зуб динозавра, застрявший в теле кальмара. Почему это уникальная находка?

Зуб, найденный внутри древнего кальмара

По крайней мере, найденный моллюск был атакован с воздуха, на что намекает угол наклона впившегося в его тело зуба. А впился он, скорее всего, из-за слишком больших размеров головоногого существа. Напоминаем, что исследователями были найдены останки взрослой 30-сантиметровой особи, который явно был не таким легким как маленькие рыбки. Прокусив тело кальмара, птерозавр попросту не смог вытащить его из воды и отпустил, при этом сломав один зуб.

К сожалению, погиб ли кальмар после нападения или прожил остатки своих дней с застрявшим в теле зубом, ученым вряд ли когда-нибудь удастся выяснить. Вполне возможно, что он даже выжил, потому что многие водные обитатели вполне могут оставаться в живых с инородными предметами в своем организме. Да что уж говорить — внутри многих живущих сегодня китов можно найти тонны всевозможного мусора. 

04 февраль 2020 /
Новости технологий
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