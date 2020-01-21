Создан самый быстрый искусственный объект на планете

Специалисты из университета Пердью разработали уникальный способ создания самого быстрого объекта на планете

Ученые установили рекорд самого быстровращающегося объекта, сделанного руками человека. Крошечное устройство способно делать более 300 миллиардов оборотов в минуту, двигаясь при этом в 500 тысяч раз быстрее, чем это делает зубная дрель. Как сообщает новост ной портал newsweek.com, для того, чтобы поставить мировой рекорд, команда из Университета Пердью во Франции использовала энергию, полученную от мощного лазера, для ускорения левитирующего в вакууме микроскопического объекта.

Как выглядит самый быстрый объект на планете?

Самый быстровращающийся объект на Земле был создан в стенах одной из французских лабораторий, где ученые при помощи света смогли заставить левитировать в вакууме микрочастицу. Это стало возможно благодаря тому, что фото ны — мельчайшие частицы света — оказывают едва измеримое воздействие на любой объект, с которым они так или иначе соприкасаются. Известно, что сила подобного взаимодействия является давлением светового излучения, являясь, при этом, в миллионы раз слабее гравитации — одной из четырех фундаментальных сил Вселенной.

Когда в 1600 году Иоганн Кеплер впервые заметил, что хвосты комет всегда направлены в противоположную сторону от солнц а, ученый даже и не мог предполагать, что его открытие сможет однажды способствовать созданию самого быстрого объекта, которое когда-либо наблюдала человечество. Так, Тунцан Ли, профессор электротехники и вычислительной техники в университете Пердью, утверждает, что новый метод придания скорости небольшому объекту работает на аналогичных принципах, выявленных Кеплером при изучении комет. Кроме того, специалисты использовали рассмотренные Кеплером особенности при работе с концентрированными лазерами для вращения наночастиц. По мнению ученых, созданная таким образом наночастица является не только самой быстрой, но и самой чувствительной из всех известных детекторов крутящего момента.

Несмотря на то, что давление светового излучения является чрезвычайно слабой силой, перспективы его применения могут обнадежить любого поклонника научно-популярной фантастики. Так, уже сейчас технология применяется при испытании новых методов движения космических кораблей, одним из которых стало устройство LightSail 2. Известно, что проект солнечного паруса, разработанного Планетарным обществом США при поддержке SpaceX и Илона Маска, способен двигаться при помощи солнечных фото нов аналогично земным парусным лодкам, использующим силу ветра. Технологии проекта LightSail 2 могут стать прототипом создания космического корабля нового поколения, способного развить невероятные скорости. Кстати говоря, один из таких кораблей сможет достичь ближайшей к нам звездной системы Проксима Центавра всего за пару десятков лет.