Ученые создали сверхлегкое «пластиковое» золото

Группа исследователей сумела получить новый материал в лабораторных условиях, он выглядит в точности как золото, но обладает значительно меньшей массой. Об этом сообщает Science Alert.

По мнению ученых, они могут снизить вес материала в 5-10 раз. В отличие от обычного металла, в новом материале кристаллы золота удерживаются каркасом из белковых волокон и полимерного латекса, благодаря этому такое золото обладает меньшей плотностью.

«Это золото обладает свойствами пластика», — сказал Рафаэль Маззенга из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Для создания нового типа золота ученые смешали нанокристаллы золота, белковые волокна и полимерный латекс с водой и солью, чтобы получить гель. Затем воду заменили на алкоголь. При реакции с углекислым газом под высоким давлением получился аэрогель. Под воздействием тепла аэрогелю можно придать любую форму.

На видеозаписи можно увидеть, что новый материал звучит и ведет себя как пластик, хотя на деле это чистое 18-каратное золото. Создатели видят потенциал использования этого золота в химии, электронике и в разработке радиационной защиты.

В то же время ученые считают, что их сверхлегкое золото, скорее всего, не будут использовать при изготовлении ювелирных украшений, поскольку люди привыкли ассоциировать вес с качеством.