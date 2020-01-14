» » Ученые создали сверхлегкое «пластиковое» золото

Ученые создали сверхлегкое «пластиковое» золото

Ученые создали сверхлегкое «пластиковое» золото

Группа исследователей сумела получить новый материал в лабораторных условиях, он выглядит в точности как золото, но обладает значительно меньшей массой. Об этом сообщает Science Alert.

По мнению ученых, они могут снизить вес материала в 5-10 раз. В отличие от обычного металла, в новом материале кристаллы золота удерживаются каркасом из белковых волокон и полимерного латекса, благодаря этому такое золото обладает меньшей плотностью.

«Это золото обладает свойствами пластика», — сказал Рафаэль Маззенга из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Для создания нового типа золота ученые смешали нанокристаллы золота, белковые волокна и полимерный латекс с водой и солью, чтобы получить гель. Затем воду заменили на алкоголь. При реакции с углекислым газом под высоким давлением получился аэрогель. Под воздействием тепла аэрогелю можно придать любую форму.

На видеозаписи можно увидеть, что новый материал звучит и ведет себя как пластик, хотя на деле это чистое 18-каратное золото. Создатели видят потенциал использования этого золота в химии, электронике и в разработке радиационной защиты.

 

 

В то же время ученые считают, что их сверхлегкое золото, скорее всего, не будут использовать при изготовлении ювелирных украшений, поскольку люди привыкли ассоциировать вес с качеством.

14 январь 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Преображение картин сусальным золотом
Хочу все знать

Преображение картин сусальным золотом

Многие мастера отмечают удивительные возможности использования сусального золота для украшения картин. Необычные и стильные картины из сусального золота открывают новые грани живописи, которые могут
Существует бактерия, производящая чистое золото
Хочу все знать

Существует бактерия, производящая чистое золото

Ученые обнаружили бактерию, способную выдержать сильную токсичность и произвести 24-каратное золото.Команда исследователей из Мичиганского университета в США во главе с Каземом Кашефи (Kazem Kashefi)
Самый пластичный металл
Хочу все знать

Самый пластичный металл

Перед тем, как выяснить, какому элементу из периодической таблицы Менделеева присвоено звание «самый пластичный металл», нужно четко понимать, что же такое пластичность. Это одно из физических
Почему золото считается драгоценным металлом?
Хочу все знать

Почему золото считается драгоценным металлом?

За всю историю человечества золото считалось драгоценным металлом. Возможно, это был первый металл, с которым познакомился человек.
Почему платина дороже золота?
Хочу все знать

Почему платина дороже золота?

Платина известна человечеству уже более 4000 лет, хотя ее ценность оценили не сразу.
Бактерия производящая чистое золото
Хочу все знать

Бактерия производящая чистое золото

Существует бактерия, производящая чистое золото.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоДостоинства ИБП марки ApcКак алкоголь вредит печени?5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииПоследнее наступление Адольфа Гитлера


Свежие Статьи
Генетики придумали, как спасти леса от глобальных изменений климата

Генетики придумали, как спасти леса от глобальных изменений климата

Ученые создали сверхлегкое «пластиковое» золото

Ученые создали сверхлегкое «пластиковое» золото

Ученые нашли древнейшую космическую пыль

Ученые нашли древнейшую космическую пыль

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+