Можно ли вылечить частичную слепоту? Исследователи полагают, что да

Глаз человека, страдающего ВМД

В статье, опубликованной в журнале Current Biology, ученые из Стэнфордского университета (США) и Университета Бар-Илан (Израиль) поделились результатом удивительного открытия, свидетельствующего о том, что мозг "знает”, как объединить естественное и искусственное зрение, поддерживая обработку информации, необходимой для того, чтобы видеть. Речь идет об имплантировании искусственной сетчатки пациентам, которые страдают возрастной макулярной дегенерацией (ВМД) — одним из наиболее распространенных заболеваний органов зрения в мире.

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) — это заболевание глаз, которое лишает пациентов пожилого возраста центрального зрения. Потеря остроты зрения происходит в результате повреждения клеток в макуле — центральной части сетчатки, благодаря которой человеческий глаз может различать цвета, читать и писать, а также различать мелкие частицы и детали. Пациенты, страдающие от ВМД, как правило зрение полностью не теряют — у них остается периферийное поле зрения. Именно это позволило исследователям из Стэнфорда и Бар-Илана найти доказательства того, что мозг действительно знает, как объединить эти два типа зрения.

Как совместная работа мозга и имплантатов возвращает зрение?

Как пишут в своей работе ученые, в случае серьезных повреждений, вызванных ВМД, можно имплантировать синтетическую сетчатку в слои фото рецепторов в биологической сетчатке пациентов. Искусственная сетчатка состоит из невероятно маленьких электродов (меньшего диаметра, чем человеческий волос). Активация этих электродов приводит к электрической стимуляции выживших клеток сетчатки, что, в свою очередь и приводит к частичному восстановлению зрения.

Пациенты с ВМД с имплантированной искусственной сетчаткой поддерживают смесь синтетического центрального зрения (созданного искусственной сетчаткой) и нормального периферического зрения (созданного биологическими глазами). В дальнейшем ученым необходимо детально изучать совместную работу искусственного и естественного зрения, если они хотят понять, как лечить слепоту. Основная проблема здесь заключается в том, способен ли наш мозг адекватно сочетать искусственное и естественное зрение.

Как пишет Universal-Sci, Тамар Аренс-Арад, один из исследователей, заявил, что они использовали уникальную проекционную систему, которая стимулировала естественное зрение, искусственное зрение или их комбинацию, одновременно регистрируя корковые реакции у грызунов, которым была имплантирована искусственная сетчатка.

По мнению ведущего автора исследования, профессора Йосси Манделя, полученные результаты помогут восстановить зрение у пациентов с ВМД, а также могут оказать влияние на будущие исследования в области совместной работы мозга и имплантатов. Согласитесь, будет довольно интересно узнать, сможем ли мы объединять искусственные и естественные процессы, чтобы помочь людям в будущем. В любом случае, работа ученых дарит надежду людям, страдающим заболеваниями органов зрения уже сегодня и это не может не радовать.