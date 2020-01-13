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Поющие пески
Поющие пляжи известны во всем мире, песок там поет, скрипит, свистит или лает, когда человек двигает по нему ногами с достаточной силой.
Самое известное место поющего песка - это песчаные пляжи в природном парке Basin Head в Манчестере, штат Массачусетс.
Но есть более 33 поющих пляжей по всему миру - на Британских островах, на восточной оконечности острова Принца Эдуарда (Souris), а также в пресных водах озера Супериор и озера Мичиган.
13 январь 2020 /
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