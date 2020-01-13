» » Западная Антарктида плавится снизу за счет геотермального тепла и сверху за счет изменения характера ветра

Западная Антарктида плавится снизу за счет геотермального тепла и сверху за счет изменения характера ветра

Западная Антарктида плавится снизу за счет геотермального тепла и сверху за счет изменения характера ветра

Два новых исследования подтверждают, что геотермальные тепловые потоки являются доминирующей причиной таяния Западно-Антарктического ледяного щита

Между тем, другое исследование говорит, что потеря льда в Западной Антарктике зависит от внутренней изменчивости климата.

Антарктида отступает по морскому дну, о чем свидетельствуют 565 квадратных миль подводного льда, растаявшего между 2010 и 2016 годами.

Нагрев воды в океане может быть причиной, но ученые всегда забывают говорить о том, насколько вулканической и "геотермической" Антарктида на самом деле является.

Но является ли геотермальное тепло единственной причиной плавления? На поверхности ледяного континента лед, по-видимому, исчезает из-за изменения характера ветра.

Исследование, опубликованное еще в 2018 году, показывает, что активный подледниковый вулкан плавит ледник Пайн-Айленд снизу.

Кроме того , это исследование подтвердило работу 2014 года, продемонстрировав наличие таяния ледникового льда из теплового потока коренных пород в ледниковой долине Пайн-Айленд.

Этот вывод является серьезной неудачей для идеи о том, что антропогенное атмосферное глобальное потепление является движущей силой этого таяния льда.

Опять же в 2018 году ученые показали, что Ледовый шельф Западной Антарктиды значительно растаял и отступил 10 000 лет назад, после чего быстро восстановился в полном объеме.

Таким образом, объединив результаты и выводы этих двух исследований, становится ясно, что таяние ледяного щита Западной Антарктиды является результатом вулканического или геотермального теплового потока.

 

 

Согласно новому исследованию, изменение характера ветра из-за внутренних климатических колебаний приносит более теплую воду в Антарктиду и способствует таянию Западной Антарктиды.

Как говорится в аннотации статьи: "недавние потери льда с Западно-Антарктического ледового щита были вызваны таянием океанских ледовых шельфов в море Амундсена. Восточные ветровые аномалии на разрыве шельфа усиливают импорт теплых циркумполярных глубоководных вод на континентальный шельф моря Амундсена, что создает временные аномалии таяния с приблизительно десятилетним периодом. Антропогенного влияния на этот процесс не установлено."

Таким образом, сильная внутренняя изменчивость климата региона ответственна за таяние. Но, как обычно, вы получаете исследовательские средства, если можете найти связь с антропогенным изменением климата. И вот что они обнаружили:

Здесь мы объединяем наблюдения и моделирование климатических моделей, чтобы предположить, что повышенное воздействие парниковых газов вызвало переход шельфовых ветров от средних восточных ветров в 1920-х годах к почти нулевым средним зональным ветрам в настоящее время. Сильная внутренняя изменчивость климата, в первую очередь связанная с тропическим районом Тихого океана, накладывается на эту вынужденную тенденцию.

 

 

13 январь 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
На верхних склонах Эвереста нашли растения
Хочу все знать

На верхних склонах Эвереста нашли растения

За последние два десятка лет растительный покров быстро поднимался вверх и достиг отметки в 5500 метров.
Более 126 миллионов американцев живут в прибрежных районах, которым угрожает повышение уровня моря
Хочу все знать

Более 126 миллионов американцев живут в прибрежных районах, которым угрожает повышение уровня моря

Когда Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала новое исследование - уровень моря поднимется на 52-98 сантиметров до конца текущего столетия при нынешних темпах
Загадки и тайны Антарктиды
Хочу все знать

Загадки и тайны Антарктиды

Американские геологи сообщили об открытии ледяного вулкана на западе Антарктиды, находящегося на глубине километра под льдом, что указывает на начало периода повышенной геологической активности на
У Земли выходит из строя естественный кондиционер
Хочу все знать

У Земли выходит из строя естественный кондиционер

Вот уже лет 10 жители планеты наблюдают странные погодные катаклизмы. То в центральной части России в декабре распускаются листья на деревьях, то в Кении неожиданно выпадает снег.
Арктика распрощается с ледяным покровом к 2019-ому
Хочу все знать

Арктика распрощается с ледяным покровом к 2019-ому

Согласно прогнозам специалистов из Военно-Морской аспирантуры США, Арктика совершенно освободится от ледяного покрова к 2019-ому году.
Как выглядит Антарктида безо льда?
Хочу все знать

Как выглядит Антарктида безо льда?

Если попросить любого человека представить себе Антарктиду, то большинство сразу изобразят в уме огромный ледяной пласт.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоДостоинства ИБП марки ApcКак алкоголь вредит печени?5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииПоследнее наступление Адольфа Гитлера


Свежие Статьи
Астрономы обнаружили очень странный астероид

Астрономы обнаружили очень странный астероид

Поющие пески

Поющие пески

Западная Антарктида плавится снизу за счет геотермального тепла и сверху за счет изменения характера ветра

Западная Антарктида плавится снизу за счет геотермального тепла и сверху за счет изменения характера ветра

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+