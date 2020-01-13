Западная Антарктида плавится снизу за счет геотермального тепла и сверху за счет изменения характера ветра

Два новых исследования подтверждают, что геотермальные тепловые потоки являются доминирующей причиной таяния Западно-Антарктического ледяного щита

Между тем, другое исследование говорит, что потеря льда в Западной Антарктике зависит от внутренней изменчивости климата.

Антарктида отступает по морскому дну, о чем свидетельствуют 565 квадратных миль подводного льда, растаявшего между 2010 и 2016 годами.

Нагрев воды в океане может быть причиной, но ученые всегда забывают говорить о том, насколько вулканической и "геотермической" Антарктида на самом деле является.

Но является ли геотермальное тепло единственной причиной плавления? На поверхности ледяного континента лед, по-видимому, исчезает из-за изменения характера ветра.

Исследование, опубликованное еще в 2018 году, показывает, что активный подледниковый вулкан плавит ледник Пайн-Айленд снизу.

Кроме того , это исследование подтвердило работу 2014 года, продемонстрировав наличие таяния ледникового льда из теплового потока коренных пород в ледниковой долине Пайн-Айленд.

Этот вывод является серьезной неудачей для идеи о том, что антропогенное атмосферное глобальное потепление является движущей силой этого таяния льда.

Опять же в 2018 году ученые показали, что Ледовый шельф Западной Антарктиды значительно растаял и отступил 10 000 лет назад, после чего быстро восстановился в полном объеме.

Таким образом, объединив результаты и выводы этих двух исследований, становится ясно, что таяние ледяного щита Западной Антарктиды является результатом вулканического или геотермального теплового потока.

Согласно новому исследованию, изменение характера ветра из-за внутренних климатических колебаний приносит более теплую воду в Антарктиду и способствует таянию Западной Антарктиды.

Как говорится в аннотации статьи: "недавние потери льда с Западно-Антарктического ледового щита были вызваны таянием океанских ледовых шельфов в море Амундсена. Восточные ветровые аномалии на разрыве шельфа усиливают импорт теплых циркумполярных глубоководных вод на континентальный шельф моря Амундсена, что создает временные аномалии таяния с приблизительно десятилетним периодом. Антропогенного влияния на этот процесс не установлено."

Таким образом, сильная внутренняя изменчивость климата региона ответственна за таяние. Но, как обычно, вы получаете исследовательские средства, если можете найти связь с антропогенным изменением климата. И вот что они обнаружили:

Здесь мы объединяем наблюдения и моделирование климатических моделей, чтобы предположить, что повышенное воздействие парниковых газов вызвало переход шельфовых ветров от средних восточных ветров в 1920-х годах к почти нулевым средним зональным ветрам в настоящее время. Сильная внутренняя изменчивость климата, в первую очередь связанная с тропическим районом Тихого океана, накладывается на эту вынужденную тенденцию.