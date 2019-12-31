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Можно ли передвинуть Солнечную систему?

Можно ли передвинуть Солнечную систему?

Можно ли передвинуть Солнечную систему с помощью двигателя Каплана?

Можно ли построить звездный двигатель — гигантское устройство для перемещения нашей Солнечной системы, если нам по каким-то причинам придется переехать в другой район Вселенной? Столь необычным вопросом задался астрофизик Мэттью Каплан из Иллинойского университета — автор научной статьи, опубликованной в журнале Acta Astronautica. Уникальный и полуфантастический двигатель Каплана способен использовать энергию солнца для того, чтобы передвинуть звезду сквозь галактику и даже ее пределы. Возможно ли создание двигателя Каплана в реальной жизни и если да, то каким именно образом он может быть способен передвинуть Солнечную систему?

 


Можно ли переместить солнце?

Земле невероятно повезло оказаться в том месте, где она есть — по невероятному стечению обстоятельств, наша Солнечная система расположена в относительно спокойном районе Млечного пути, где нечасто можно встретить опасные вспышки гамма-излучения, где крайне редко взрываются сверхновые и нет особо крупных черных дыр. Однако, как известно, Вселенная постоянно меняется, и то, что казалось стабильным и безопасным сегодня, неожиданно оказывается под угрозой столкновения с массивным астероидом, кометным ливнем или последствием взрыва сверхновой звезды.

Как сообщает портал sciencealert.com, двигатель Каплана должен будет располагаться в относительной близости от солнца для того, чтобы иметь возможность использовать солнечный ветер для сбора водорода и гелия, которые будут использоваться в качестве практически неисчерпаемого топлива.

Можно ли передвинуть Солнечную систему?

Двигатель Каплана, работающий за счет использования энергии солнечного ветра, будет способен переместить Солнечную систему на огромные расстояния

Использование солнечного ветра привело бы в действие две струи энергии, одна из которых работала бы на гелии, а вторая на водороде. Взаимодействуя друг с другом внутри термоядерного реактора, образованные мощные струи двигали бы устройство вперед, действуя в качестве своеобразного буксира.

Поскольку наличие лишь солнечного ветра не покроет все необходимые топливные расходы, ученым будущего потребуется создать некое подобие сферы Дайсона, которая бы концентрировала солнечный свет для еще лучшей выработки энергии, необходимой для строительства колоссальной структуры. По мере смещения солнца, планеты нашей звездной системы двигались бы за ним без какого-либо нарушения в своих орбитах, благодаря чему у человечества не возникнет необходимости перемещать объекты Солнечной системы по отдельности.

Вместе с тем, стоит отметить, что идея о перемещении Солнечной системы уже не нова и была предложена впервые советским ученым Леонидом Михайловичем Шкадовым, который в своих работах исследовал возможность создания сверхмощного двигателя, с чьей помощью мы смогли бы передвинуть Солнечную систему на 100 световых лет за 230 миллионов лет. Как бы то ни было, предложенный Мэттью Капланом двигатель смог бы преодолеть это же расстояние всего за 2 миллиона лет.

31 декабрь 2019 /
Новости технологий
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