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Почему зимой стоит работать меньше?

Почему зимой стоит работать меньше?

Зима для многих крайне депрессивное время

Зима для многих становится тяжелым испытанием. Отсутствие солнечного света большую часть дня нередко является причиной недомогания, существенно затрудняя пробуждение по утрам и негативно сказываясь на продуктивности в течение дня. Более того, некоторые из нас страдают сезонным аффективным расстройством (SAD), испытывая плохое настроение, тоску, повышенную сонливость и ощущение бессмысленности бытия. Однако даже несмотря на SAD, депрессия чаще встречается в зимний период, как и количество самоубийств, наравне со снижением производительности труда.


Как циркадные ритмы работают зимой?

Возможно, вы удивитесь, но с точки зрения науки подобное унылое состояние зимой связано с работой циркадных ритмов. Напомним, что циркадные ритмы — это внутренние биологические часы с периодом около 24 часов, которые регулируют время сна и бодрствования и другие важные функции организма. В зимнюю пору работа циркадных ритмов особенно не синхронизирована с часами сна, бодрствования, работы и учебы. К тому же, ранний подъем и отсутствие солнечного света за окном существенно затрудняет пробуждение.

Результаты исследований в области хронобиологии — науки, которая занимается изучением того, как организм регулирует фазы сна и бодрствования — подтверждают идею о том, что зимой наши потребности и предпочтения во сне меняются. Таким образом, в зимние месяцы рекомендуется пересмотреть свое привычное расписание. Кроме того, существует огромное количество гормонов и других химических веществ, участвующих в регулировании часов нашего тела, а также множество внешних факторов. Эволюционная ценность механизма работы циркадных ритмов заключается в том, чтобы способствовать изменениям в физиологии, биохимии и поведении в зависимости от времени суток. А учитывая тот факт, что циркадные ритмы есть у всех живых организмов на нашей планете, дневные изменения в течение года также готовят организмы к сезонным изменениям поведения, таким как размножение или спячка.

Как пишет издание Wired, с теоретической точки зрения, снижение естественного освещения утром и зимой должно способствовать тому, что ученые называют фазовой задержкой — затруднение пробуждения по утрам, спровоцированное сдвигом биологических часов на более позднее время. По этой причине может показаться, что зимой мы должны позже ложиться спать, но это не так. Результаты ранее проведенных исследований гласят, что в целом в зимнюю пору люди больше спят.

Почему зимой стоит работать меньше?

Зимняя спячка бывает не только у медведей

Зимний социальный джетлаг

Подобный сдвиг биологических часов и возросшая потребность во сне не согласуются с привычным расписанием. Ученые называют это зимним социальным джетлагом, так как он похож на обычный джетлаг, с которым мы хорошо знакомы, но вместо того, чтобы страдать из-за смены часовых поясов, у нас возникает несоответствие между внутренними часами и временем начала трудового и учебного дня. Стоит ли говорить, что постоянный недосып в результате социального джетлага крайне негативно сказывается на здоровье.

Исследователи не исключают, что если корректировать зимнее расписание и начинать рабочий и учебный день позже, это положительно скажется как на самочувствии людей, так и на их производительности. К тому же, некоторые представители научного сообщества и вовсе призывают пересмотреть раннее начало трудового и учебного дня. Как пишет The Telegraph, результаты массивного исследования, проведенными учеными из Оксфордского университета гласят, что начало рабочего дня в 9 утра для взрослых людей от 18 до 50 лет вредно для здоровья.

28 декабрь 2019 /
Новости технологий
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