Как антидепрессанты влияют на мозг человека

Терапевтический эффект антидепрессантов доказан. Но как именно они работают?

В антиутопичном романе «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, написанном в 1931 году, говорится о таблетках (наркотиках) «сома» меняющих настроение человека и действующих как современные антидепрессанты. Спустя два десятилетия после выхода книги ученые начали разработку настоящих антидепрессантов. Но почему эти препараты действительно эффективны? Какое влияние они оказывают на человеческий мозг?

Как появились антидепрессанты

Впервые связь между депрессией и функциями мозга была обнаружена учеными лишь в 1951 году. Группа медиков из Нью-Йорка выявила неожиданные изменения в настроении и поведении пациентов с туберкулезом после того, как тем начали давать препарат под названием ипрониазид. Люди, страдающие сильными болями, вдруг становились счастливыми.

Ученые быстро пришли к пониманию, что между депрессией и работой мозга существует связь, и разработали препараты, помогающие справляться с состоянием угнетения и апатии. С тех пор миллионы американцев «подсели» на антидепрессанты. Например, одним из самых популярных, допущенных в продажу в 1998 году, является Прозак.

Как работают антидепрессанты

Чтобы выяснить, какое именно влияние эти препараты оказывают на мозг человека, ученые из Йельского и Манчестерского университетов решили исследовать, как антидепрессанты изменяют связи между различными областями головного мозга. По мнению ученых, антидепрессанты должны усиливать связи в области, отвечающей за внимание и эмоции, и ослаблять таковые в той области, которая отвечает за клиническую депрессию, апатию и «погружение в себя».

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи провели опыт. Они просмотрели данные МРТ больных депрессией через неделю после начала приема антидепрессантов. Далее с помощью машинного обучения были проанализированы связи всего мозга, а также связи конкретных областей коры и подкорковых структур друг с другом.

Действительно, как только пациенты первый раз принимали антидепрессанты с серотонином, препарат усиливал связи между сетями мозга, отвечающими за внимание. При этом он ослаблял связи между областями пассивной работы головного мозга. В случае с плацебо подобного эффекта добиться не удалось. Любопытно, что изменения в связях наблюдались еще до того, как у пациентов улучшилось настроение.

Синим показано ослабление связей, красным — усиление

По мнению экспертов, раз процессы в головном мозге начинают происходить до появления терапевтического эффекта антидепрессантов, МРТ может помочь определить, работает ли тот или иной препарат для подавления депрессии на конкретном человеке. В планах ученых исследовать работу популярных антидепрессантов, поскольку именно с помощью картины связей головного мозга можно узнать, действительно ли они эффективны.

Десятилетия исследований показали, что между серотонином и аутизмом есть связь. Около 10 лет назад это привело ученых к испытанию антидепрессантов, повышающих уровень серотонина за счет блокировки его распространения в нейронах, в качестве возможного лекарства от аутизма. Однако в нескольких исследованиях антидепрессанты вроде флуоксетина («Прозак») оказались неэффективными в ослаблении проявлений аутизма.