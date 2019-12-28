» » Как антидепрессанты влияют на мозг человека

Как антидепрессанты влияют на мозг человека

Как антидепрессанты влияют на мозг человека

Терапевтический эффект антидепрессантов доказан. Но как именно они работают?

В антиутопичном романе «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, написанном в 1931 году, говорится о таблетках (наркотиках) «сома» меняющих настроение человека и действующих как современные антидепрессанты. Спустя два десятилетия после выхода книги ученые начали разработку настоящих антидепрессантов. Но почему эти препараты действительно эффективны? Какое влияние они оказывают на человеческий мозг?


Как появились антидепрессанты

Впервые связь между депрессией и функциями мозга была обнаружена учеными лишь в 1951 году. Группа медиков из Нью-Йорка выявила неожиданные изменения в настроении и поведении пациентов с туберкулезом после того, как тем начали давать препарат под названием ипрониазид. Люди, страдающие сильными болями, вдруг становились счастливыми.

Ученые быстро пришли к пониманию, что между депрессией и работой мозга существует связь, и разработали препараты, помогающие справляться с состоянием угнетения и апатии. С тех пор миллионы американцев «подсели» на антидепрессанты. Например, одним из самых популярных, допущенных в продажу в 1998 году, является Прозак.


Как работают антидепрессанты

Чтобы выяснить, какое именно влияние эти препараты оказывают на мозг человека, ученые из Йельского и Манчестерского университетов решили исследовать, как антидепрессанты изменяют связи между различными областями головного мозга. По мнению ученых, антидепрессанты должны усиливать связи в области, отвечающей за внимание и эмоции, и ослаблять таковые в той области, которая отвечает за клиническую депрессию, апатию и «погружение в себя».

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи провели опыт. Они просмотрели данные МРТ больных депрессией через неделю после начала приема антидепрессантов. Далее с помощью машинного обучения были проанализированы связи всего мозга, а также связи конкретных областей коры и подкорковых структур друг с другом.

Действительно, как только пациенты первый раз принимали антидепрессанты с серотонином, препарат усиливал связи между сетями мозга, отвечающими за внимание. При этом он ослаблял связи между областями пассивной работы головного мозга. В случае с плацебо подобного эффекта добиться не удалось. Любопытно, что изменения в связях наблюдались еще до того, как у пациентов улучшилось настроение.

Как антидепрессанты влияют на мозг человека

Синим показано ослабление связей, красным — усиление

По мнению экспертов, раз процессы в головном мозге начинают происходить до появления терапевтического эффекта антидепрессантов, МРТ может помочь определить, работает ли тот или иной препарат для подавления депрессии на конкретном человеке. В планах ученых исследовать работу популярных антидепрессантов, поскольку именно с помощью картины связей головного мозга можно узнать, действительно ли они эффективны.

Десятилетия исследований показали, что между серотонином и аутизмом есть связь. Около 10 лет назад это привело ученых к испытанию антидепрессантов, повышающих уровень серотонина за счет блокировки его распространения в нейронах, в качестве возможного лекарства от аутизма. Однако в нескольких исследованиях антидепрессанты вроде флуоксетина («Прозак») оказались неэффективными в ослаблении проявлений аутизма.

28 декабрь 2019 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Почему симптомы аутизма слабеют при гриппе?
Новости технологий

Почему симптомы аутизма слабеют при гриппе?

Аутизм является одним из распространенных видов патологических состояний нервной системы. Заболевание зачастую проявляется в раннем возрасте и имеет многообразные проявления в поведении и реакциях
Ученые создали чип, очень похожий на человеческий мозг
Новости технологий

Ученые создали чип, очень похожий на человеческий мозг

Несмотря на то, что мы очень часто говорим об искусственном интеллекте, в устройстве человеческого и машинного мозга есть одно ключевое различие — это их строение. Построенные на нейронах и на чипах
Ученые нашли способ как омолодить наш мозг
Новости технологий

Ученые нашли способ как омолодить наш мозг

Общеизвестным является факт, что детский мозг более склонен к усваиванию и запоминанию новой информации и получению новых навыков, чем мозг взрослого.Так, выучить иностранный язык взрослому человеку
Невероятные факты о мозге
Новости технологий

Невероятные факты о мозге

1. Зевая, мы обогащаем мозг кислородом, способствуя его бодрости и свежести. 2. В человеческом мозгу примерно 100 миллиардов нейронов. 3. 75% мозга – вода. 4. Если до 5ти лет выучить два иностранных
Почему у человека два полушария мозга
Новости технологий

Почему у человека два полушария мозга

Неважно, как далеко продвинется медицина и наука, но человеческий мозг всегда будет преподносить сюрпризы. По сравнению с тем, на что он способен, мы знаем о нем катастрофически мало. Мозг может
От кокаиновой зависимости научились избавлять глубокой стимуляцией мозга
Новости технологий

От кокаиновой зависимости научились избавлять глубокой стимуляцией мозга

С помощью известного лекарства и низкочастотных электрических импульсов ученым удалось снять воздействие кокаина на центр удовольствия в мозге (точнее, на нейроны в нем). Об успешных экспериментах
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Кто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииПреимущества профессиональной мойки оконСтресс помогает справиться с вредными мутациямиПоследнее наступление Адольфа ГитлераЭффект черной каплиКак правильно выбрать автомобильный аккумуляторФитинги для трубИсследована гидродинамика процесса письма


Свежие Статьи
Провал DARPA: одна из самых больших ошибок в истории науки

Провал DARPA: одна из самых больших ошибок в истории науки

В России разработают экипировку нового поколения

В России разработают экипировку нового поколения

В Китае нашли огромный ударный кратер

В Китае нашли огромный ударный кратер

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+