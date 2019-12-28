Лазеры научились находить космический мусор

Мусор на орбите планеты негативно влияет на экологию Земли

Космический мусор, который образуется в ходе освоения и пребывания людей в космос е, с каждым годом все больше загрязняет орбитальное пространство Земли. В связи с развивающимися перспективами освоения и колонизации других планет, космический мусор образуется зачастую из-за распадающихся космических кораблей, последних ступеней ракет-носителей и различных осколков орбитальных спутников. Основная часть космического мусора распределяется на геостационарной и околоземной орбите нашей планеты, а его наличие несет существенную угрозу для безопасности спутников и космических кораблей на орбите.

Космический мусор можно уничтожить при помощи лазеров

Общеизвестно, что космический мусор несет угрозу для экологии планеты, поскольку при его сгорании в атмосфере выделяются токсичные и радиоактивные вещества. Обнаружение и мониторинг орбитального мусора привлекли в последнее время значительное внимание ученых по всему миру. Несмотря на инновационные геодезические технологии, которые имеют высочайшую точность измерений, технологии лазерного определения до сих пор широко используется для обнаружения мусорных скоплений. На данный момент времени существует более 50 глобальных лазерных станций наблюдения вкупе с масштабной сетью спутниковых приборов измерений и слежения. Используя обе технологии, ученые могут с особой точностью определять детальное расположение обломков и других скоплений космического мусора.

Согласно статье, опубликованной на портале Phys.org, лазерная дальномерная технология является одной из наиболее точных космических методов измерений. Современные лазеры способны с сантиметровой точностью определить детальное расположение космических объектов. Несмотря на всю имеющуюся информацию о космических объектах, лазерная технология имеет и ряд минусов, которые проявляются в плохой точности прогноза и возможном ошибочном наведении телескопа от фактического расположения космического мусора. Вместе с тем, как свидетельствуют последние наблюдения, ученым удалось разработать новые методы по обнаружению космических обломков, что позволяет строить безопасные маршруты для маневрирования космических аппаратов.

Китайским ученым удалось повысить точность обнаружения космического мусора на орбите Земли

Известно, что технологии лазерной локации основаны на определении отражения от объектов для того, чтобы измерить расстояние между лазером и потенциальным объектом, несущим угрозу. Но, зачастую, отраженный от поверхности космического мусора эхо-сигнал очень слабый, что значительно снижает точность измерения. Однако теперь, когда китайским ученым удалось создать новую технологию, которая основана на использовании нейронных сетей — алгоритмов, смоделированных с помощью человеческого мозга, ситуация может в корне измениться. После проведения тестовых измерений, технология продемонстрировала улучшенную точность по сравнению с предыдущими методиками измерений расстояния между космическими объектами.

После успешного тестирования, команда ученых уже готова к дальнейшей работе над усовершенствованием существующих методов. Развитие лазерных технологий в дальнейшем позволит не только повысить безопасность маневрирования космических аппаратов, но и усовершенствует систему уничтожения космических обломков.