NASA показало новые панорамы Марса

Самая первая в истории человечества фото графия, снятая с поверхности Марса

Когда в далеком 1976 году марсоход “Viking-1” впервые в истории человечества сделал первое черно-белое фото поверхности красной планеты, астрономическая наука полностью изменила свой ход, перейдя на новую ступень своего развития. Спустя 45 лет марсоход “Оппортьюнити” смог предоставить специалистам детальную панораму марсианского ландшафта, показывающую пустынный мир нашего космического соседа. ем же может быть примечательна последняя фото графия знаменитого ровера?

Как выглядит поверхность Марса?

Новое 360-градусное изображение Марса было снято знаменитым марсоходом “Opportunity”, чьи запланированные 90 дней исследования марсианских песков растянулись в конечном итоге на 15 лет сплошных поездок по поверхности Красной планеты. Как сообщает портал sciencealert.com, сделанный марсоходом снимок стал не только одним из самых впечатляющих, но и последним, прощальным. Знаменитая фото графия была сделана в месте, где устройство застигла мощная пыльная буря, надолго лишившая прибор возможности подзарядиться за счет солнечной энергии. За последние 29 дней своей работы, “Opportunity” создала серию из 354 отдельных снимков, которые в дальнейшем были отправлены в NASA для анализа и последующей обработки.

Последняя панорама марсохода “Opportunity”

На последнем изображении марсохода ясно виднеются края кратера Индевор, возвышающегося вдалеке. Чуть левее от этого места следы марсохода начинают свой спуск из-за горизонта и уходят вниз к геологическим особенностям марсианского ландшафта, которые ученые NASA надеются подробнее изучить в ближайшем будущем. Наиболее перспективными местами для изучения, при этом, должны стать дно Долины Настойчивости и дно уже упомянутого выше кратера Индевор.

Когда после отправки последней фото графии марсианской поверхности марсоход окончательно замолк, а специалисты NASA приняли решение о завершении миссии, по сети практически мгновенно разошлись так называемые “последние слова” “Оппортьюнити”: “My battery is low and it’s getting dark” (в переводе: “Моя батарея садится и становится темно”). Разумеется, ровер, даже несмотря на всю свою техническую сложность, не мог сказать ничего подобного, а автором предсмертных слов устройства стал один из научных репортеров издания “ABC 7”. Как бы то ни было, фраза как ничто другое лучше всего характеризует последние данные марсохода, которые упоминают резкое снижение прозрачности атмосферы и падение уровня вырабатываемой энергии. Результат подобного события можно заметить и на последней фото графии, сделанной марсоходом: в правом нижнем углу изображения четко вырисовывается черно-белая область, “раскрасить” которую в реальные цвета у “Оппортьюнити” просто не хватило сил.

Несомненно, в один прекрасный день будущий космический путешественник в лице человека или робота, обязательно встретится со затерянным в марсианских песках ровером и, возможно, даже найдет способ снова привести его в рабочее состояние.