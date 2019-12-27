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Почему мы забываем сны сразу после пробуждения?

Почему мы забываем сны сразу после пробуждения?

Как думаете, сколько сновидений способен запомнить человек?

Просыпаясь каждое утро мы далеко не всегда запоминаем сны. Либо запоминаем их частично. Но в чем заключается причина столь избирательной забывчивости? По мнению исследователей из Университета Нагоя (Япония) мы забываем свои сны едва открыв глаза из-за определенных нейронов, играющих роль в устранении различных заболеваний. Более того, активность этих нейронов наблюдается во время фазы быстрого сна (REM-фазы), характеризующейся повышенной активностью головного мозга. Одним из признаков которой является быстрое движение глазных яблок и яркие сны.


О мышах и людях

В ходе работы над исследованием, опубликованном в журнале Science, исследовательская группа из Университета Нагоя совместно с коллегами из Национального института здоровья подробно описали процессы, происходящие во время REM фазы сна. Известно, что смена фаз сна зависит от разных нейронных и гормональных механизмов, а потому ученые знали что искать. Так, у мышей во время фазы быстрого сна оставалась активной больше половины нейронов, синтезирующих сонный меланин-концентрирующий гормон МСН в гипоталамусе — области мозга, которая контролирует сон и голод. А вот во время бодрствования активными оставались лишь 35%. Это означает, что именно нейроны МСН важны для фазы быстрого сна. По мнению ученых это открытие, вероятно, станет прорывом в определении того, почему люди склонны забывать сны.

Считается, что воспоминания сохраняются или пропадают во время сна, но как именно это происходит долгое время оставалось загадкой. Изучая лабораторных мышей ученые обнаружили, что активация конца аксонов — отростков нервных клеток, которые соединяют нейроны гипоталамуса MCH с гиппокампом (центром памяти головного мозга), становилась причиной торможения нейронов в этой области мозга. Затем исследователи работали с мышами, чей геном был генетически модифицирован. Это позволило специалистам “включать и выключать” активность нейронов MCH с помощью химических веществ. Команда провела несколько тестов, в том числе с использованием игрушек. Активация нейронов MCH во время фазы быстрого сна ухудшала память животных, а выключение нейронов — улучшало.

Почему мы забываем сны сразу после пробуждения?

Во время сна мозг решает какую информацию забыть, а какую оставить

Дальнейшие эксперименты показали, что мыши лучше справляются с тестами только тогда, когда нейроны выключаются во время фазы быстрого сна. А вот когда животные находились в фазе глубокого сна, никакого эффекта не наблюдалось. Существует вероятность, что нейроны MCH устраняют воспоминания, вызывая торможение нейронов гиппокампа. Ученые считают, что человеческий мозг работает точно так же. Более того, не исключено что в будущем полученные результаты могут привести к разработке нового метода лечения посттравматического стрессового расстройства, путем удаления травмирующих воспоминаний.

Приятным дополнением к данной работе стало недавнее исследование ученых из Университета Фрайбурга. Команда специалистов обнаружила нейроны, ответственные за то самое быстрое движения глазных яблок во время быстрой фазы сна. Исследование также проводилось на лабораторных мышах. Оказалось, что обнаруженные нейроны похожи на крылья бабочки, которые связаны с множеством нервных центров головного мозга, а также с нейронами МСН. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

27 декабрь 2019 /
Новости технологий
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