Употребление в пищу перца чили снижает риск сердечного приступа

Перцы чили невероятно полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы

Согласно результатам исследования итальянских ученых, опубликованного в журнале Journal of the American College of Cardiology, употребление перца чили по крайней мере 4 раза в неделю снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 23%. Перец чили, горячо любимый (и ненавидимый) многими, обладает рядом полезных свойств, одновременно являясь одним из важнейших ингридиентов средиземноморской диеты. В ходе исследования были проанализированы данные о более чем 22 тысячах мужчин и женщин, собранные с 2005 по 2010 годы.

Диета или перцы чили?

Перец чили — также известный как Hamilcini — является неотъемлемой частью средиземноморской диеты. Специалисты отмечают, что средиземноморская диета является одной из самых полезных в мире, так как в нее входят овощи, зерновые, бобовые, мясо всех видов, вино, яйца и т.д. В ходе исследования команда ученых на протяжении пяти лет собирала информацию о 22811 испытуемых, которые проживали в горном районе Молизе (Италия). Благодаря большой выборке, исследователи смогли установить, что в независимости от диеты, которой придерживались испытуемые, наличие или отсутствие перца чили действительно имело значение.

Средиземноморская диета признана большим специалистов как одна из наиболее полезных для здоровья

Способный придать практически любому блюду потрясающий вкус и индивидуальность — разумеется в разумных пропорциях — перец чили очень высоко ценится в кулинарном искусстве. Однако его основная магия, все же, кроется в его полезных компонентах и свойствах, которые помогают организму человека оставаться здоровым. Так, риск смерти от инсульта и ишемической болезни сердца, согласно полученным данным, значительно снижается при регулярном употреблении перца чили. Отметим, что регулярном исследователи называют употребление чили по крайне мере раз в неделю. Оказалось, что риск преждевременной смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний был ниже на 23% среди испытуемых, которые регулярно добавляли его в свои блюда, по сравнению с испытуемыми, в рационе которых не было перца чили или он встречался довольно редко. Кроме того, любители перца чили на целых на 34% реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний.

Спорные моменты

Тем не менее, полученных данных недостаточно для того, чтобы делать окончательные выводы, так как результаты требуют большей точности исследования. Усилия команды специалистов теперь будут сосредоточены на тех компонентах перца чили, которые могут быть полезны для здоровья, но это не означает, что появились рекомендации об увеличении потребления перца чили.

Как сообщают исследователи изданию upsosci.com, диеты не должны рассматриваться как лекарства и рассчитывать точное количество каких-то определенных компонентов не нужно. Все предпринятые усилия должны быть направлены на пропаганду здорового образа жизни. А он, как известно, начинается со здорового питания. Ученые умеренное потребление, которое является отличительной чертой средиземноморской диеты также относится и к употреблению перца чили. Таким образом, если вы привыкли регулярно добавлять острый перец в свои блюда, продолжайте в том же духе. В противном случае специалисты рекомендует просто придерживаться классической средиземноморской диеты.