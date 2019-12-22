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Квантовый «пластырь» может помочь человеку справиться с болезнями

Квантовый «пластырь» может помочь человеку справиться с болезнями

Сможет ли квантовый пластырь стать перспективной технологией будущего?

Квантовые технологии для большинства наших современников все еще остаются чем-то фантастическим и запредельным. Вместе с тем, именно развитие квантовых устройств привело человечество к тому, что практически в каждом доме в настоящее время можно найти смартфоны, плоские телевизоры и другую электронику. Как сообщает портал newatlas.com, исследователи MIT придумали новое творческое решение применения технологии будущего в медицине, создав концепт “пластыря”, позволяющего обеспечить максимально эффективную работу вакцин, а также отслеживающего то, кто и когда делал какие-либо прививки. Может ли данная технология стать по-настоящему полезной?


Квантовые технологии помогают в медицине

Созданный учеными из MIT пластырь из микроскопических игл способен управлять особенными квантовыми точками, которые находятся под кожей человека в течение многих лет, по существу храня историю вакцинаций индивида в его же собственном теле. Исследователи утверждают, что необходимость применения подобной технологии становится все более актуальной в связи с увеличением численности населения в развивающихся странах. Из-за того, что некоторые вакцины требуют введения многократных доз через определенные промежутки времени, о проведении повторной вакцинации часто забывают, что приводит к неэффективному лечению. Вместе с тем, применение новой технологии поможет забыть жителям быстро растущих стран о бумажных картах проведенных вакцинаций, которые часто теряются или вообще не существуют.

Квантовый «пластырь» может помочь человеку справиться с болезнями

Схема применения квантового “пластыря”

Идея применения нового способа вакцинации основывается на крошечных полупроводниковых кристаллах, которые отражают определенные длины волн света. В то время, пока препарат будет находиться в кровотоке человека, любой специалист из области медицины будет способен проверить данные о дате проведения последней вакцинации человека при помощи специально оборудованного смартфона, который делает обычно невидимый краситель, встроенный в пластырь, флуоресцентным.

Для того, чтобы сохранить краску в организме в течение длительного периода времени, команда ученых инкапсулировала ее в микрочастицы шириной около 20 микрон. Доставляться же в организм она будет при помощи специального патча, являющегося абсолютно безболезненной альтернативой шприцу. На пластыре будет расположено большое количество крошечных растворяющихся игл, которые постепенно будут отдавать необходимую дозу лекарства в тело человека.

Исследователи утверждают, что краску с данными о вакцинациях можно будет заметить детектором смартфона даже после пяти лет постоянного пребывания человека под интенсивным воздействием Солнца.

22 декабрь 2019 /
Новости технологий
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