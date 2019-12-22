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Как операция на мозге помогает бороться с алкоголизмом?

Как операция на мозге помогает бороться с алкоголизмом?

Канадский ученый победил алкогольную зависимость после операции на мозге

Сегодня разве что ленивый никогда не слышал о вреде алкоголя. Однако далеко не все понимают, что даже очень малые но ежедневные дозы спиртного могут привести к печальным последствиям. Так, всемирно известный специалист по инфекционным заболеваниям Фрэнк Пламмер каждый вечер перед сном выпивал 600 мл виски. В результате эта привычка привела к развитию хронической печеночной недостаточности и пересадке органа в 2014 году. Но алкогольная зависимость Пламмера оказалась настолько сильна, что даже пересадка печени не решила проблему. Так как получить еще одну печень не представлялось возможным, он решил пойти радикальным путем и сделать операцию на мозге.


Экспериментальный метод лечения зависимости

Фрэнк Пламмер не скрывал своего пристрастия к спиртному и открыто говорил о том, насколько трудно бороться с недугом. По словам ученого, он перепробовал практически все существующие способы борьбы с зависимостью, но все они оказались неэффективны. Как сообщает CBC News, Пламмер узнал о результатах исследования экспериментального лечения зависимости над которым работали специалисты центра медицинских наук Саннибрук в Торонто (Канада). Лечение предлагает радикальный способ борьбы с алкоголизмом и другими зависимостями — операцию на мозге и внедрению в него электродов.

Учитывая свое состояние, Пламмер обратился за помощью в центр Саннибрук. После внедрения мозгового импланта, врачи смогли стимулировать часть мозга Пламмера, связанную с дофамином — нейромедиатором, который ответственен за получение удовольствия и формирования зависимости. На уровне мозга зависимость — это цепочка нейронных связей, которая не функционирует должным образом по сравнению со здоровыми связями. Таким образом, подобные состояния, связанные с работой самого сложного органа тела человека, требуют вмешательства непосредственно в мозг.

Как операция на мозге помогает бороться с алкоголизмом?

Метод глубокой стимуляции мозга применялся при лечении наркотической зависимости

Считается, что Пламмер стал первым человеком в Северной Америке, который прошел экспериментальное лечение для борьбы с алкогольной зависимостью, однако исследователи из США и других стран добились успеха, используя глубокую стимуляцию мозга, чтобы помочь людям преодолеть зависимость от опиоидов и метамфетамина. Глубокая стимуляция мозга — это хирургический метод лечения, в ходе которого в мозг имплантируется устройство, посылающее электрические импульсы в определенную часть органа. Пламмер, как и другие пациенты, прошедшие лечение, считают его эффективным.

Отметим, что сегодня существует большое количество методов для лечения зависимости от алкоголя и наркотических веществ и большинство из них не являются радикальными. Тем не менее, все индивидуально и в случае с Пламмером, специалисты, как и он сам, отмечают, что все другие известные методы борьбы с зависимостью оказались неэффективными. Ученые надеются, что в будущем данный метод лечения поможет большому количеству людей справиться со столь коварным недугом.

22 декабрь 2019 /
Новости технологий
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