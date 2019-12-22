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Дроны могут помочь человечеству в борьбе с глобальным потеплением

Дроны могут помочь человечеству в борьбе с глобальным потеплением

С помощью беспилотных летательных аппаратов и специальных семян к 2028 году могут быть посажены около миллиарда новых деревьев

Из-за долгосрочного повышения температуры в климатической системе нашей планеты, ученые уже давно разрабатывают различные методы по предотвращению катастрофических последствий. К счастью, проблема глобального потепления волнует не только ученых, но и большинство неравнодушных к нашей планете людей. Одними из них стала команда канадских выпускников технических вузов, которые решили помочь планете, посадив на ней миллиард деревьев к 2028 году при помощи современных беспилотников.


Могут ли дроны помочь при проблеме глобального потепления?

Согласно статье, опубликованной на портале Newatlas.com, команда канадских выпускников создала специальный проект по снижению концентрации углекислоты в атмосфере планеты. Амбициозный проект под названием Flash Forest планируется реализовать к 2028 году, высадив при этом миллиард деревьев с помощью беспилотных летательных аппаратов и специально разработанных семян, которые имеют ускоренный процесс прорастания. Команда вычислила, что данная технология позволяет вырастить деревья в 10 раз быстрее, удешевив сам процесс посадки приблизительно на 80 % по сравнению с традиционными методами взращивания деревьев.

Известно, что технология проекта Flash Forest основана на использовании тяжелого грузоподъемного дрона, который оснащен пневматическим устройством стрельбы, позволяющим механизму вставлять посадочные стебли в почву на подходящую глубину. Каждый саженец дерева содержит минимум три предварительно проросших семени, микоризу, удобрения и дополнительные ингредиенты, необходимые для полноценного роста растения.

Дроны могут помочь человечеству в борьбе с глобальным потеплением

Специально изготовленные семена уже имеют все необходимое для успешного и ускоренного роста

После посадки в землю команда будет отслеживать процесс роста новых растений, периодически обеспечивая рассаду азотом и другими питательными веществами с помощью распылителя. Для отслеживания процесса роста будет использоваться дополнительный картографический дрон. Во время реализации проекта команда планирует высадить восемь различных видов растений для создания здоровой и полноценной экосистемы, а также посадить достаточное количество деревьев для того, чтобы компенсировать выбросы углерода в Северной Америке.

Главной целью проекта является компенсация выбросов углерода в той степени, которую необходимо оказать для значительного и измеримого влияния на изменение климата в течение следующего десятилетия. Благодаря тесному сотрудничеству с экспертами по лесному хозяйству, использование беспилотных летательных аппаратов для многоспектрального анализа позволяет находить идеальные места для посадки, а также выявлять ценные данные о состоянии здоровья экосистемы.

Команда отмечает, что участникам акции уже удалось высадить восемь лиственных и хвойных пород в районе Южного Онтарио. Технологичность проекта способна высаживать практически любые породы дерева, чем могут воспользоваться и более крупные потенциальные инвесторы. О возможных последствиях применения технологии давайте порассуждаем вместе в нашем Telegram-чате.

22 декабрь 2019 /
Новости технологий
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